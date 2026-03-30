تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب: الإظلام في بعض شوارع القاهرة والجيزة شكله مؤلم

أكد الإعلامي عمرو أديب أن شكل الشوارع بعد قرار غلق المحلات الساعة 9 مساءً مؤلم في كثير من المناطق، مشيرًا إلى أن الإظلام في بعض الشوارع غير مريح، خاصة في مناطق الجيزة حيث يظهر الشارع "كحل" في بعض الأحيان.

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على معظم المحافظات بدءًا من يوم الأربعاء

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة التأثر بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، وهو ما أدى إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وامتدت خفيفة لبعض مناطق القاهرة الكبرى.

سمير راغب: بالحسابات العسكرية الحرب بين إيران وأمريكا قد تستمر سنوات

أكد العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أنه إذا لم يحدث انهيار للنظام الإيراني أو إذعان كامل أو انقلاب ناعم أو خشن، فإن الحرب بين إيران وأمريكا قد تستمر لسنوات طويلة.

منها تفجير معهد الأورام.. موسى: علي عبدالونيس شارك في أقوى 5 عمليات إرهابية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن كل إخواني يده ملوثة بالدماء، مشيرًا إلى أن الإرهابي علي عبد الونيس يستحق الإعدام لمشاركته في أقوى خمس عمليات إرهابية في مصر، وعلى رأسها تفجير معهد الأورام ومقتل الشهيد ماجد عبد الرازق ومحاولة اغتيال المستشار ناجي شحاتة وخلية أرض اللواء.

محمود سعد: قرار إغلاق المحال في التاسعة بيقطع رزق ناس كتير وبتظلم الشوارع

أكد الإعلامي محمود سعد أن قرار قفل المحلات الساعة التاسعة مساءً يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، مشيرًا إلى أنه يقطع أرزاق الكثير من الناس ويظلم الشوارع المصرية التي تعتمد على الحياة الليلية.

وقال محمود سعد في بث مباشر على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إن الشارع المصري طبيعته حيوي ويحب السهر، والمحلات والورش بمثابة بيوت مفتوحة، فإغلاقها مبكرًا يؤثر سلبًا على الرزق وعلى الحركة اليومية للمواطنين.