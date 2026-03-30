نشرة التوك شو| أمطار غزيرة بدءًا من الأربعاء والحرب الإيرانية قد تستمر سنوات

كتب : مصراوي

01:01 ص 30/03/2026

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب: الإظلام في بعض شوارع القاهرة والجيزة شكله مؤلم

أكد الإعلامي عمرو أديب أن شكل الشوارع بعد قرار غلق المحلات الساعة 9 مساءً مؤلم في كثير من المناطق، مشيرًا إلى أن الإظلام في بعض الشوارع غير مريح، خاصة في مناطق الجيزة حيث يظهر الشارع "كحل" في بعض الأحيان.

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على معظم المحافظات بدءًا من يوم الأربعاء

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة التأثر بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، وهو ما أدى إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وامتدت خفيفة لبعض مناطق القاهرة الكبرى.

سمير راغب: بالحسابات العسكرية الحرب بين إيران وأمريكا قد تستمر سنوات

أكد العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أنه إذا لم يحدث انهيار للنظام الإيراني أو إذعان كامل أو انقلاب ناعم أو خشن، فإن الحرب بين إيران وأمريكا قد تستمر لسنوات طويلة.

منها تفجير معهد الأورام.. موسى: علي عبدالونيس شارك في أقوى 5 عمليات إرهابية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن كل إخواني يده ملوثة بالدماء، مشيرًا إلى أن الإرهابي علي عبد الونيس يستحق الإعدام لمشاركته في أقوى خمس عمليات إرهابية في مصر، وعلى رأسها تفجير معهد الأورام ومقتل الشهيد ماجد عبد الرازق ومحاولة اغتيال المستشار ناجي شحاتة وخلية أرض اللواء.

محمود سعد: قرار إغلاق المحال في التاسعة بيقطع رزق ناس كتير وبتظلم الشوارع

أكد الإعلامي محمود سعد أن قرار قفل المحلات الساعة التاسعة مساءً يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، مشيرًا إلى أنه يقطع أرزاق الكثير من الناس ويظلم الشوارع المصرية التي تعتمد على الحياة الليلية.

وقال محمود سعد في بث مباشر على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إن الشارع المصري طبيعته حيوي ويحب السهر، والمحلات والورش بمثابة بيوت مفتوحة، فإغلاقها مبكرًا يؤثر سلبًا على الرزق وعلى الحركة اليومية للمواطنين.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل ينضم أحمد القندوسي للزمالك؟.. وكيل اللاعب يجيب
رياضة محلية

هل ينضم أحمد القندوسي للزمالك؟.. وكيل اللاعب يجيب
محافظ القاهرة: شوارعنا مش مضلمة.. وقرار ترشيد الكهرباء سينتهي قريبًا
أخبار مصر

محافظ القاهرة: شوارعنا مش مضلمة.. وقرار ترشيد الكهرباء سينتهي قريبًا
رانيا منصور تتألق بإطلالة رياضية أنيقة.. ماذا اختارت؟
الموضة

رانيا منصور تتألق بإطلالة رياضية أنيقة.. ماذا اختارت؟
نجاح خطة الترشيد.. مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي تأثير غلق المحال على الاستهلاك
أخبار مصر

نجاح خطة الترشيد.. مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي تأثير غلق المحال على الاستهلاك
سحر رامي: قلة الأعمال الفنية المعروضة وراء غيابي عن الفن
زووم

سحر رامي: قلة الأعمال الفنية المعروضة وراء غيابي عن الفن

القنبلة القذرة والكأس المفقود.. لماذا يحذر الخبراء من توغل بري في إيران؟
رسالة من خامنئي لزعيم شيعي عراقي في ظل حرب إيران.. ماذا جاء فيها؟
بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء