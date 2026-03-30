

أصيبت النائبة سهير القاضي بحالة إغماء ودوار وفق تشخيص طبيب مجلس النواب اليوم، حيث اصطحبتها عربة الإسعاف المخصصة للمجلس وتم نقلها على الفور خلال إلى أقرب مستشفى لصعوبة الحالة وضرورة اتخاذ الإجراءات الطبية.

وتابع الامين العام للمجلس والوكيلين ورئيس المجلس حالة النائبة سهير القاضي عضو حزب مستقبل وطن، كما تواصل عدد من النواب مع النائبة سهير القاضي، عضو مجلس النواب، عقب تعرضها لإغماء ونقلها إلى مستشفى السلام الدولي.

وقالت النائبة، إنها شعرت بدوار عقب إلقاء كلمتها خلال الجلسة العامة، وعلى الفور غادرت القاعة، إلا أن حالتها ساءت وتعرضت للإغماء خارجها.

وأضافت، أنه تم نقلها إلى عيادة المجلس، ومن هناك جرى التواصل مع الإسعاف، التي قامت بنقلها إلى مستشفى السلام الدولي لتلقي الرعاية اللازمة.

وأكدت النائبة أنها في حالة جيدة حاليًا، مشيرة إلى أنها ستغادر المستشفى فور استقرار حالتها الصحية.