إغماء ودوار.. تفاصيل نقل النائبة سهير القاضي للمستشفى

كتب : نشأت حمدي

12:31 ص 30/03/2026

النائبة سهير القاضي

أصيبت النائبة سهير القاضي بحالة إغماء ودوار وفق تشخيص طبيب مجلس النواب اليوم، حيث اصطحبتها عربة الإسعاف المخصصة للمجلس وتم نقلها على الفور خلال إلى أقرب مستشفى لصعوبة الحالة وضرورة اتخاذ الإجراءات الطبية.

وتابع الامين العام للمجلس والوكيلين ورئيس المجلس حالة النائبة سهير القاضي عضو حزب مستقبل وطن، كما تواصل عدد من النواب مع النائبة سهير القاضي، عضو مجلس النواب، عقب تعرضها لإغماء ونقلها إلى مستشفى السلام الدولي.

وقالت النائبة، إنها شعرت بدوار عقب إلقاء كلمتها خلال الجلسة العامة، وعلى الفور غادرت القاعة، إلا أن حالتها ساءت وتعرضت للإغماء خارجها.

وأضافت، أنه تم نقلها إلى عيادة المجلس، ومن هناك جرى التواصل مع الإسعاف، التي قامت بنقلها إلى مستشفى السلام الدولي لتلقي الرعاية اللازمة.

وأكدت النائبة أنها في حالة جيدة حاليًا، مشيرة إلى أنها ستغادر المستشفى فور استقرار حالتها الصحية.

قيمتها 700 مليون دولار.. الحرس الثوري الإيراني يكشف كواليس تدمير طائرة
شئون عربية و دولية

قيمتها 700 مليون دولار.. الحرس الثوري الإيراني يكشف كواليس تدمير طائرة
منها تفجير معهد الأورام.. موسى: علي عبدالونيس شارك في أقوى 5 عمليات إرهابية
أخبار مصر

منها تفجير معهد الأورام.. موسى: علي عبدالونيس شارك في أقوى 5 عمليات إرهابية
أشهر كومبارس.. 12 معلومة عن الفنانة الراحلة فاطمة كشري
زووم

أشهر كومبارس.. 12 معلومة عن الفنانة الراحلة فاطمة كشري
سمير راغب: بالحسابات العسكرية الحرب بين إيران وأمريكا قد تستمر سنوات
أخبار مصر

سمير راغب: بالحسابات العسكرية الحرب بين إيران وأمريكا قد تستمر سنوات
سحر رامي: قلة الأعمال الفنية المعروضة وراء غيابي عن الفن
زووم

سحر رامي: قلة الأعمال الفنية المعروضة وراء غيابي عن الفن

القنبلة القذرة والكأس المفقود.. لماذا يحذر الخبراء من توغل بري في إيران؟
رسالة من خامنئي لزعيم شيعي عراقي في ظل حرب إيران.. ماذا جاء فيها؟
بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء