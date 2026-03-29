نفذ الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم، جولة مفاجئة في منطقة وسط البلد لمتابعة تطبيق قرار غلق المحال والمقاهي في الساعة التاسعة مساءً، وذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الانضباط وتنفيذ قرارات الدولة.

وشوهدت خلال الجولة العديد من المحال والمقاهي ملتزمة بالموعد المحدد.

وأكدت المحافظة أن هذه الجولات التفقدية مستمرة لضمان الالتزام الكامل بقرارات الغلق وحماية المصلحة العامة، مشددة على أن أي مخالفة ستُعرض صاحبها للمساءلة القانونية فورًا.

ورصدت عدسة مصراوي، منطقة وسط البلد بالقاهرة أثناء تطبيق قرار غلق المحال والمقاهي في الساعة التاسعة مساءً.