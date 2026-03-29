نجاح خطة الترشيد.. مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي تأثير غلق المحال على الاستهلاك

كتب : محمد صلاح

09:12 م 29/03/2026

انخفاض استهلاك الكهرباء

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أول أيام تطبيق قرار غلق المقاهي والمحال التجارية في التاسعة مساءً، انعكس بشكل مباشر على منحنى الأحمال الكهربائية، حيث سجل الحمل الأقصى في الساعة 7 مساءً نحو 30.1 ألف ميجاوات باعتباره وقت الذروة، قبل أن ينخفض إلى 29 ألف ميجاوات في الساعة 9 مساءً، ثم تراجع بشكل ملحوظ إلى 27 ألف ميجاوات في الساعة 10 مساءً، وصولًا إلى نحو 26 ألف ميجاوات في الساعة 11 مساءً.

وأوضح المصدر، لمصراوي، أن هذه المؤشرات الأولية تعكس نجاح إجراءات ترشيد الاستهلاك في تقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، خاصة خلال ساعات الذروة، بما يسهم في تحقيق استقرار أكبر في التغذية الكهربائية وتقليل استهلاك الوقود المستخدم في محطات التوليد.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ حزمة من الإجراءات الداخلية لترشيد الاستهلاك داخل الشركات التابعة، تتضمن:

ترشيد استهلاك الوقود (بنزين/سولار) المخصص لسيارات القيادات والعاملين، مع إعادة تنظيم خطوط السير وتقليل عدد السيارات المستخدمة.

خفض استهلاك الإضاءة داخل المحطات والمباني الإدارية والمستعمرات السكنية.

تقليل استهلاك الوقود بمحطات التوليد بنسبة لا تقل عن 30%، مع إعداد تقارير أسبوعية لمتابعة معدلات التنفيذ على مستوى المناطق والإدارات.

التوسع في عقد الاجتماعات أونلاين، بما في ذلك بعض اللجان مثل لجنة البت العليا ومجالس الإدارات.

السماح لبعض الإدارات بالعمل عن بُعد دون التأثير على انتظام العمل.

ضبط درجات حرارة أجهزة التكييف وفق تعليمات موحدة للحد من الاستهلاك.

حصر ومراجعة السيارات الأعلى استهلاكًا للوقود، خاصة في المناطق ذات المسافات الطويلة مثل بنها والمنوفية، مع التوسع في العمل من المنزل لتقليل التنقلات.

تجميع القيادات في سيارة واحدة عند التوجه لمقار العمل أو الاجتماعات، مع اقتصار استخدام كل قيادة على سيارة واحدة فقط.

سحب السيارات من المخالفين لتعليمات الترشيد.

عدم استخدام سيارات الدفع الرباعي إلا في حالات الضرورة القصوى.

توحيد أماكن عقد الاجتماعات لتقليل الحركة واستهلاك الطاقة.

وأكد المصدر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة التشغيل، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية لمؤشرات الأحمال ومدى التزام الجهات المختلفة بالإجراءات المقررة.

