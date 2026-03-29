إعلان

محافظ الجيزة يتفقد هبوط محور 26 يوليو بكرداسة ويوجه بصيانة عاجلة وخطة مرورية بديلة

كتب : محمد عبدالناصر

08:15 م 29/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة موقع هبوط بالجسم الخارجي لمطلع محور 26 يوليو من الطريق الأبيض، بنطاق مركز ومدينة كرداسة، وذلك نتيجة سقوط الأمطار الكثيف للوقوف على الحالة العامة لموقع الهبوط ومتابعة آخر مستجدات الأعمال نظرًا لأهمية المحور كأحد الشرايين المرورية الحيوية بالمحافظة.

ووجّه المحافظ على الفور بالبدء في أعمال صيانة وترميم المسافة التي حدث بها الهبوط، والتي تقدر بنحو 15 مترًا وبعمق يصل إلى 5 أمتار، موجهًا إدارة مرور الجيزة ومركز كرداسة بإعداد خطة مرورية بديلة لتنظيم حركة سيارات النقل وتسيير حركة سيارات الأجرة والملاكي خلال فترة تنفيذ أعمال الصيانة مع وضع العلامات الإرشادية اللازمة وإنشاء حرم آمن بمحيط موقع الهبوط لحين الانتهاء من أعمال الترميم حفاظًا على الأرواح والممتلكات وضمان تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

كما شدد المحافظ على تكثيف الجهود وتسريع معدلات الأداء مع الالتزام الكامل بالمعايير والمواصفات الفنية في تنفيذ أعمال الصيانة تمهيدًا لإعادة تشغيل الطريق وفتحه أمام حركة المركبات في أسرع وقت ممكن.

رافق المحافظ خلال الجولة كلٌّ من السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والسيد وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، واللواء زكي سلام رئيس مركز ومدينة كرداسة، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق والنقل بالجيزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

