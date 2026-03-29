عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروع تطوير مستشفى الهلال للعظام، إلى جانب عدد من المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير اطلع على تقرير مفصل عن إنجازات مستشفى الهلال خلال الفترة من أبريل إلى نوفمبر 2025، حيث تم افتتاح وحدة الرعاية المتوسطة في أغسطس الماضي، مما ساهم في تقليل فترات انتظار أسرة الرعاية المركزة إلى حالة واحدة فقط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مع تطوير شامل لقسم الرعاية المركزة.

وأشار «عبدالغفار» في بيان اليوم، إلى أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة قسم العلاج الطبيعي والعلاج المائي، وإحلال وتجديد وحدات مناولة الهواء، ورفع كفاءة غرف العمليات، وتوريد 6 أجهزة تخدير حديثة وجهازي أشعة C-Arm، بالإضافة إلى تطوير قسم التدريب والموقع الداخلي للمستشفى.

وقال إن الوزير وجه باستكمال أعمال تطوير الموقع الخارجي للمستشفى، بما يشمل تحسين الواجهة وأعمال الإضاءة، نظرًا لموقعه المتميز، كما تم مناقشة خطط استحداث تكنولوجيا الروبوتات الجراحية وتدريب الأطقم الطبية عليها.

وتابع أن الوزير حرص على متابعة خطط تطوير ورفع كفاءة عدة مستشفيات تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهي: مستشفيات القاهرة الجديدة، والشيخ زايد التخصصي، وقليوب التخصصي، وقها، والسلام التخصصي، والبنك الأهلي، بالإضافة إلى مستشفى رمد روض الفرج ومستشفى مسنين حلوان.

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير شدد على أهمية تسريع وتيرة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة، وزيادة أسرة العلاج باليود المشع للقضاء على قوائم الانتظار في هذه المستشفيات.

