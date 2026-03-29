طالب النائب هشام الرحماني، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بسرعة توصيل الغاز الطبيعي إلى مناطق وقرى الدائرة؛ لضمان استفادة المواطنين من هذه الخدمة الأساسية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة خمسة مشروعات قوانين بشأن تفويض وزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات للبحث عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق متفرقة بالجمهورية، وذلك في إطار دعم الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج.

وأكد الرحماني ضرورة قيام شركة "تاون جاز"، إحدى شركات توزيع الغاز الطبيعي، بتسهيل إجراءات تركيب وتوصيل الغاز للمواطنين، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز الذي يشكل عبئًا إضافيًّا على الأسر.

وشدد النائب على حق المواطنين في الحصول على الغاز الطبيعي كخدمة أساسية تضمن لهم توفير الطاقة بأسعار مناسبة، وتحسن مستوى المعيشة في المنطقة.