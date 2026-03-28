أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استثناء المدارس والجامعات من تطبيق نظام العمل عن بعد يومي الأحد من كل أسبوع ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء والوقود.

وقال رئيبس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن كل المتبقي من العام الدراسي للمدارس والجامعات هو شهر ونصف، وتم التوافق على عدم إدخالهما في مرحلة العمل عن بعد.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: يوم الأحد من كل أسبوع بنظام العمل عن بعد للحكومة والقطاع الخاص باستثناء القطاعات الخدمية والإنتاجية، مستشهدًا بما حدث خلال فترة جائحة فيروس كورونا.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن كل جهة ووزارة لديها إجراءات محددة لتطبيق هذا الأمر على نظام العمل فيها.

