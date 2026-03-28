هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب

كتب : محمد نصار

01:57 م 28/03/2026 تعديل في 02:07 م

الدكتور مصطفى مدبولي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استثناء المدارس والجامعات من تطبيق نظام العمل عن بعد يومي الأحد من كل أسبوع ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء والوقود.

وقال رئيبس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن كل المتبقي من العام الدراسي للمدارس والجامعات هو شهر ونصف، وتم التوافق على عدم إدخالهما في مرحلة العمل عن بعد.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: يوم الأحد من كل أسبوع بنظام العمل عن بعد للحكومة والقطاع الخاص باستثناء القطاعات الخدمية والإنتاجية، مستشهدًا بما حدث خلال فترة جائحة فيروس كورونا.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن كل جهة ووزارة لديها إجراءات محددة لتطبيق هذا الأمر على نظام العمل فيها.

العمل عن بعد في المدارس رئيس الوزراء العمل عن بعد في الجامعات العمل عن بعد يوم الأحد

