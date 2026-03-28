يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، وذلك استجابة لمطالباتهم بذلك خلال لقاءات رئيس مجلس النواب الأربعاء الماضي.

ومن المقرر أن يشارك في اللقاء رؤساء الهيئات البرلمانية لأحزاب مستقبل وطن، وحماة الوطن، والجبهة الوطنية، والشعب الجمهوري، والمؤتمر، والوفد، والتجمع.

كما من المقرر أن يشارك حزب المصري الديمقراطي، بعد تراجعه عن موقفه الرافض للحضور اعتراضًا على مكان الاجتماع بمقر مجلس الوزراء.

وما زال ممثلو الهيئات البرلمانية لحزب العدل وحزب الإصلاح والتنمية معترضين على الحضور.

ويأتي الاجتماع عقب سلسلة من الاجتماعات على مدار يومين عقدها رئيس مجلس النواب مع رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية.

وكان النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أعلن تراجعه عن موقفه الرافض لحضور لقاء رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب بالمجلس، والمقرر اليوم السبت.

وقال في تصريحات صحفية: تلقيت العديد من الاتصالات من المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، على مدار اليومين الماضيين، أكد فيها حرص الحكومة على تواجد جميع الأحزاب الوطنية الممثلة في البرلمان في لقاء رئيس مجلس الوزراء نظرًا للظروف الجيوسياسية الحالية التي تحيط بالبلاد، وحرصًا منه على إحاطتنا علمًا بكل المستجدات عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن والحوار حوله من كل الجوانب.

وأشار النائب، إلى أن وزير شؤون المجالس النيابية أكد أن تعليمات رئيس الحكومة الدائمة للوزراء هي التواجد في الجلسات العامة واللجان النوعية لإطلاع أعضاء المجلس على كل تساؤلاتهم، وإحاطتهم بكافة التفاصيل التي يرغبون بها، والاستماع إلى وجهات نظر النواب في كافة المجالات.

وتابع أن الوزير أكد أن الحكومة تقدر مجلس النواب ودور جميع الأحزاب به، أغلبية ومعارضة.

وأضاف: وبناءً عليه، وبالتشاور مع قيادة الحزب، قررنا حضور الاجتماع المرتقب اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، مع توقعنا تنفيذ طلباتنا المتكررة بضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء للمجلس، في أقرب فرصة، لعرض رؤية الحكومة، خاصة خلال الجلسات المقبلة التي ستعرض فيها الحكومة تفاصيل الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.

وأكد النائب محمود سامي الإمام، أن كل ما يسعى إليه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هو أن يلعب مجلس النواب المصري الدور الذي يأمله المواطنون منه كسلطة تشريعية ورقابية حقيقية، وأن تتعامل معه الحكومة وفقًا للأعراف والتقاليد المعمول بها في أي بلد يسعى إلى بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.

اقرأ أيضًا:

تحذير من الشبورة ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة



