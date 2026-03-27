أعلن حزب العدل، اعتذاره عن عدم حضور لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي برؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة بمجلس النواب.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أنه تلقى الدعوة واعتذر عن الحضور.

وأكد الحزب في بيان أنه منفتح بشكل كامل على التشاور والتلاقي وطرح الأفكار، ويُثمّن أي جهد يستهدف تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة، إلا أن الإطار الذي طُرحت به الدعوة لا يحقق التوازن المطلوب بين الأدوار، ولا يعكس الطبيعة المؤسسية للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأشار البيان إلى وجود فارق جوهري بين الأدوار التشاورية والاستشارية، وبين الدور الرقابي الأصيل الذي يضطلع به البرلمان، بما يتضمنه من حق المساءلة والمحاسبة. وبيّن أن اختزال هذا الدور في لقاءات خارج الإطار البرلماني يُفرغ الرقابة من مضمونها، ويقوّض صلاحيات المجلس، ويؤسس لممارسة غير منضبطة تقوم على منح هذا الحق بدلًا من ممارسته كاختصاص دستوري أصيل

مطالب بحضور الحكومة إلى البرلمان

وشدد الحزب على أن المسار الأمثل يظل في حضور الحكومة إلى البرلمان، وعرض بياناتها بشكل مباشر وشفاف أمام النواب، بما يضمن تكافؤ الأدوار، ويعزز من فاعلية الرقابة، ويُرسخ لممارسات مؤسسية قادرة على إدارة التحديات الراهنة بكفاءة ومسؤولية.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجه الدعوة لرؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة بمجلس النواب لعقد لقاء يوم السبت المقبل، وذلك في إطار التشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة.

