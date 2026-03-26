إعلان

أستاذ تمويل: الموازنة الجديدة تحافظ على المستهدفات رغم الظروف الاستثنائية

كتب : حسن مرسي

11:56 م 26/03/2026

الدكتور هشام إبراهيم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026/2027 تحافظ على المستهدفات الرئيسية، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وقال الدكتور هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، إن الإيرادات المتوقعة تصل إلى 4 تريليونات جنيه، بينما المصروفات تصل إلى 5.1 تريليون جنيه، وأن الحكومة تستهدف نموًا اقتصاديًا يتجاوز 5% (بعد أن حقق الربع الأخير 5.3%)، وعجزًا في الموازنة دون 5%، وفائضًا أوليًا يتجاوز 3.5%، مع الحفاظ على معدلات البطالة في الحدود الآمنة.

وأوضح أن مستهدف التضخم يظل في نطاقه الحالي (حوالي 11.5%)، لكنه رهن باستقرار الأوضاع الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن أسعار الطاقة العالمية ارتفعت بشكل كبير، مثل ارتفاع البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 33% منذ 28 فبراير، وأن الحكومة المصرية تستعد لسيناريوهات أسوأ من خلال خطط احتياطية لمواجهة أي ارتفاع إضافي في أسعار الطاقة.

وأضاف أن الحروب الحالية تحول جزءًا كبيرًا من موازنات دول العالم نحو التسليح، مما يؤثر سلبًا على المواطنين، وأن مصر تواجه نفس الظروف الاستثنائية التي تواجهها كل دول العالم، لكن الحكومة تتحرك بهدوء شديد وتحافظ على المستهدفات، مع التركيز على حماية المواطن.

الدكتور هشام إبراهيم معدل النمو عجز الموازنة التضخم أسعار الطاقة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار مصر

مصدر: زيادة اشتراكات مترو الأنفاق خلال ساعات
أخبار مصر

أخبار مصر

شئون عربية و دولية

حوادث وقضايا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

