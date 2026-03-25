"بسبب أزمة الطقس السيء".. الأرصاد تحذر من السيول وتجمعات المياه في هذه

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار المتابعة الحية لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، وسط توقعات بتأثيرات ملحوظة على عدد من المناطق.

وأوضحت الهيئة أن نشاطًا ملحوظًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة يضرب مناطق من شمال وجنوب الصعيد وخليج السويس وأجزاء من سيناء، ما يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

كما أشارت إلى استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على شمال البلاد، تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ومناطق من سيناء وشمال الصعيد، وتكون مصحوبة أحيانًا بسقوط حبات البرد.

ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة، وتجنب التعرض المباشر للأتربة، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر للاطلاع على آخر تطورات الحالة الجوية.