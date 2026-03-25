التقى حسن رداد، وزير العمل، بـالمدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو، وذلك بحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الأخرى ، ووفد من وزارة العمل وبعثة مصر الدائمة في جنيف.

جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات أعمال الدورة 356 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة حاليًا في جنيف، بحضور ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من مختلف الدول الأعضاء.

تفاصيل لقاء حسن رداد مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية

وقدم وزير العمل، في بداية اللقاء، الشكر للمدير العام للمنظمة على جهوده في ملف العمل حول العالم، وخاصة الإنجازات التي تحققت في مجال العدالة الاجتماعية وإنشاء تحالف عالمي لها.

وأعرب "رداد" عن تقديره للتعاون المثمر مع المنظمة خلال الفترة الماضية، خاصة من خلال مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، في عدد من الملفات المهمة، من بينها: الدعم الفني الذي قدمته "المنظمة" أثناء مناقشات قانون العمل والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذًا له، إلى جانب التعاون في مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتعزيز الحرية النقابية، ودعم الامتثال لمعايير العمل الدولية، فضلاً عن تعزيز الحوار الاجتماعي.

تطورات سوق العمل في مصر.. الوزير يكشف التفاصيل

واستعرض الوزير خلال اللقاء التقدم الذي أحرزته مصر في عدد من الملفات المرتبطة بسوق العمل، من بينها ملف الحرية النقابية، مؤكدًا أن المنظمات النقابية تمارس نشاطها بحرية ويسر، مع الحفاظ على عدم تدخل جهة الإدارة في الشأن النقابي، وحرية النقابات في الانضمام إلى تنظيم نقابي أعلى من عدمه، مؤكدًا أن وزارة العمل تقف على مسافة واحدة من جميع النقابات على اختلاف تنوعها الجغرافي والنوعي.

وأشار حسن رداد، إلى المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي باعتباره أداة مؤسسية ناجحة للحوار بين أطراف العمل الثلاثة، موضحًا أن طريقة تشكيل المجلس بالتساوي بين الأطراف تضمن الحوار والديمقراطية، وأن المجلس وفقًا للقانون الجديد أصبح له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة بما يسهم في تحقيق أهدافه وتعزيز دوره في دعم الحوار الاجتماعي.

آخر مستجدات البرنامج القطري للعمل اللائق في مصر

وشدد خلال اللقاء على أهمية الإسراع في الانتهاء من صياغة وثيقة البرنامج القطري للعمل اللائق في مصر وتصميم برنامجه وفقًا لأولويات الحكومة في المرحلة الحالية، ليكون مظلة شاملة للتعاون مع المنظمة تتوحد في إطارها الأهداف التنموية وفقًا لاحتياجات الدولة المصرية، وترجمة ذلك إلى أنشطة ومشروعات حقيقية مستدامة، معربًا عن أمله في أن يحظى هذا البرنامج برعاية مباشرة من المدير العام للمنظمة.

ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تقوم الوزارة بإعدادها بالتنسيق مع خبراء دوليين ووطنيين وبدعم فني من منظمة العمل الدولية، قاربت على الانتهاء من صياغتها تمهيدًا لإطلاقها خلال الأشهر القليلة المقبلة، مؤكدًا تطلع مصر إلى استمرار التعاون مع المنظمة في تنفيذ هذه الاستراتيجية وتوفير التمويلات اللازمة لذلك من خلال المشروعات التنموية المشتركة.

دعم مصري للمنظمة في مواجهة التحديات

وتطرق اللقاء كذلك إلى التحديات المالية التي تمر بها منظمة العمل الدولية في ضوء عدم سداد بعض الدول اشتراكاتها، وما تقوم به المنظمة من إجراءات إصلاحية لخفض النفقات ومعالجة العجز في ميزانيتها.

وأكد وزير العمل، في هذا السياق، دعم الحكومة المصرية للسياسات التي تقوم على تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما يضمن استمرار المنظمة في أداء دورها، وعدم التأثير على أنشطتها، وضمان استمرار تقديم خدماتها للدول الأعضاء، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق العاملين بها، مشددًا على أن تحقيق ذلك يتطلب حوارًا بناءً بين جميع الأطراف، بما في ذلك العاملون داخل "المنظمة".

إشادة دولية بدور مصر من المدير العام لمنظمة العمل الدولية

وأعرب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، من جانبه، عن تفاؤله الكبير بقدرات الوزير الفنية العميقة، مؤكدًا أن هذه الخبرة ستوفر الكثير من الوقت والجهد في التعامل مع ملفات العمل المختلفة داخل المنظمة.

وقدم الشكر للوزير وللبعثة الدائمة المصرية في جنيف على الجهود الملموسة التي تقوم بها والتنسيق المستمر في القضايا والملفات المطروحة داخل المنظمة، مؤكدًا أن المنظمة تعول كثيرًا على مصر باعتبارها دولة رائدة لها تاريخ وثقل كبيران على المستويين الأفريقي والعربي، وأن لجمهورية مصر العربية دورًا بالغ الأهمية داخل منظمة العمل الدولية.

وأشار إلى أن عالم العمل يواجه في الوقت الراهن تحديات كبيرة، من بينها قضايا عمالة الأطفال والعمل القسري، مؤكدًا أن المنظمة تعمل على معالجتها ضمن خططها وبرامجها التنموية، الأمر الذي يعزز أهمية استمرار التعاون مع مصر في هذا الإطار.

واختتم المدير العام اللقاء، بالتأكيد على أن فرص التعاون بين الجانبين واعدة، خاصة في ظل التقدم الذي أحرزته مصر خلال الفترة الأخيرة في عدد من الملفات المرتبطة بسوق العمل، مشددًا على ضرورة الإسراع في الانتهاء من إعداد البرنامج القطري للعمل اللائق وأن يحظى هذا البرنامج بعناية خاصة خلال المرحلة المقبلة.

