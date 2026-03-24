تبدأ وزارة التنمية المحلية، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026، تطبيق قرار غلق المحال العامة وقاعات الأفراح في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل النفقات، في ظل تداعيات الأوضاع الإقليمية الحالية.

وأوضح قاسم أن قاعات الأفراح والأنشطة المرتبطة بها تخضع لقرار الغلق، باعتبارها من الأنشطة العامة التي يشملها تنظيم مواعيد تشغيل المحال، وفقًا للقانون المنظم لذلك.

وأشار إلى أن القانون رقم 154 لسنة 2019 ينص على مجموعة من العقوبات في حال مخالفة مواعيد الغلق، حيث تتراوح الغرامة المالية للمخالفة الأولى بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه.

وأضاف أن عقوبة تكرار المخالفة تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، مع إمكانية توقيع الغرامة أو إحدى العقوبتين، فضلًا عن الغلق الإداري للمحل المخالف على نفقة صاحبه.

وتشمل العقوبات أيضًا الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر في حال فك الأختام "الشمع الأحمر" دون تصريح، فيما يعاقب تشغيل محل دون ترخيص بغرامة تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وأكد أن مخالفة مواعيد الغلق في حالات الطوارئ قد تستوجب توقيع غرامات فورية تتراوح بين 300 و4000 جنيه، وقد تصل العقوبة إلى الحبس، وفقًا لظروف كل حالة