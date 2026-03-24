قررت دار الاوبرا المصرية تعديل موعد عروضها لتبدأ فى السادسة والنصف مساءً على جميع مسارحها ‏في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، وذلك اعتبارا من السبت ‏28 مارس.

وذلك تنفيذاً لتعليمات مجلس الوزراء الهادفة إلى مواجهة التداعيات الناتجة عن الاضطرابات الإقليمية.

وأكدت دار الأوبرا المصرية أن التعديل يأتى في إطار مراعاة الإجراءات التنظيمية التى اتخذها مجلس الوزراء مع الحرص على تقديم تجربة فنية وثقافية متكاملة للجمهور بما يحقق التوازن بين الالتزام والاستمتاع بالعروض الإبداعية.