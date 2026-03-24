إعلان

تعديل موعد بدء عروض الأوبرا اعتبارا من 28 مارس

كتب : محمد لطفي

09:00 ص 24/03/2026

دار الأوبرا المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت دار الاوبرا المصرية تعديل موعد عروضها لتبدأ فى السادسة والنصف مساءً على جميع مسارحها ‏في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، وذلك اعتبارا من السبت ‏28 مارس.

وذلك تنفيذاً لتعليمات مجلس الوزراء الهادفة إلى مواجهة التداعيات الناتجة عن الاضطرابات الإقليمية.

وأكدت دار الأوبرا المصرية أن التعديل يأتى في إطار مراعاة الإجراءات التنظيمية التى اتخذها مجلس الوزراء مع الحرص على تقديم تجربة فنية وثقافية متكاملة للجمهور بما يحقق التوازن بين الالتزام والاستمتاع بالعروض الإبداعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"رفض جلوسه أمام بيته".. اعترافات عامل متهم بإنهاء حياة مسن بالدويقة
حوادث وقضايا

"رفض جلوسه أمام بيته".. اعترافات عامل متهم بإنهاء حياة مسن بالدويقة
"فستان قصير".. جورجينا بإطلالة جريئة من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (صور)
زووم

"فستان قصير".. جورجينا بإطلالة جريئة من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (صور)
خلال الليل.. 7 غارات إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت
شئون عربية و دولية

خلال الليل.. 7 غارات إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت

فيديو رعب بالفيوم.."سكران" يروع المارة بالسلاح والشرطة تتحرك
حوادث وقضايا

فيديو رعب بالفيوم.."سكران" يروع المارة بالسلاح والشرطة تتحرك
بسبب هجوم صاروخي إيراني.. إصابات ودمار وتضرر 3 مبان بشكل كبير في تل أبيب
شئون عربية و دولية

بسبب هجوم صاروخي إيراني.. إصابات ودمار وتضرر 3 مبان بشكل كبير في تل أبيب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان