كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ48 ساعة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيانها: من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للدفء الى دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً .

وتوقعت الأرصاد تكون فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومناطق من محافظة البحر الأحمر وقد تغزر مساءً على (السلوم -مطروح ) على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد غدا الأربعاء، حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، تتوافر فرص سقوط أمطار شديدة الغزارة تستمر لساعات على أغلب المناطق، وسط رياح عاصفة شديدة البرودة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار على السواحل الشمالية، جميع محافظات الدلتا ومدن القناة والقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى أغلب أماكن المناطق التالية: شمال الصعيد وشمال الوادى الجديد وخليج السويس وسيناء

وأوضحت الأرصاد أن الأمطار ستكون شديدة الغزارة وتستمر على مناطق عديدة إلى ساعات بكميات كبيرة مما تجعلها ترفع منسوب المياه فى الطرق والأنفاق وتجمعات كبيرة للمياه تعمل على حدوث فيضانات محلية محدودة ببعض الأماكن، بالإضافة لتشكل السيول على بعض مناطق الصعيد وخليج السويس وسيناء.

كما توقعت خرائط الطقس سماع أصوات الرعد الشديدة بالعديد من المناطق ومما قد يرافقه من نشاط للصواعق الهابطة وكذلك الرياح العاصفة الهابطة بشكل مفاجيء، وتنخفض الحرارة بشكل ملحوظ مع يوم الأربعاء بسبب تعمق الكتلة الهوائية القطبية فى أغلب طبقات الجو ليشعر العديد بطقس شديد البرودة نهارًا وقارس ليلًا.

وذلك مع الرياح الشديدة العاصفة والتي ستنشط على أغلب الأنحاء لكن ستكون مركز أكثر من عند القاهرة الكبرى والوادى الجديد و خليج السويس وسيناء وحتى جميع محافظات الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد يوم الخميس بتوابع المنخفض برياح نشطة باردة يصحبها هبات قوية إلى شديدة على أغلب مناطق الجمهورية من حين لاخر مع فرص للأمطار على نفس مناطق يوم الأربعاء ولكن باختلاف كبير عن حدة الأربعاء لتكون بشكل عشوائى غير محدد أى على بعض أو قليل من المناطق المذكورة وتتركز كمياتها بشكل أعلى فقط على سواحل شمال سيناء.

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وحالة من عدم الاستقرار بالأجواء الأيام المقبلة

تعرف على إجراءات تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد وفقا للقانون