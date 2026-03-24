تعرض دار الأوبرا المصرية ضمن نشاطها الثقافى والفكرى بإشراف رشا الفقى وفى سياق سلسلة نادى السينما الفيلم التسجيلى "المزار" إعداد وإشراف الراهب القمص بولس الأنبا بيشوى سكرتير مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث ومدير التصوير نبيل سمير ومن إخراج ألبير مكرم.

ويعقب عرض الفيلم ندوة حوارية لمناقشة أبعاده الفنية والفكرية تديرها الإعلامية نانسى مجدى وذلك فى السابعة مساء غد الأربعاء ٢٥ مارس على المسرح الصغير.

يوثق الفيلم محطات حياة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية من الميلاد وحتى الرحيل إلى جانب مواقفه السياسية والوطنية البارزة.

يأتى العرض تأكيدا لحرص دار الأوبرا المصرية على إتاحة أعمال سينمائية وثائقية تلقى الضوء على الرموز وتسهم فى تطوير الوعى الثقافى للمجتمع وذلك ضمن دورها التنويرى الذى يمثل نادى السينما أحد أدواته الفاعلة.