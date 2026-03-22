طرح مناقصة إغلاق مقلب أبو زعبل بتمويل البنك الدولي لمدة 28 شهرًا - مستند

كتب : محمد نصار

04:16 م 22/03/2026 تعديل في 04:46 م

الدكتورة منال عوض

أعلنت وزارة البيئة، بتمويل من البنك الدولي، طرح مناقصة لأعمال إغلاق مقلب أبو زعبل (لوط واحد) لمدة 28 شهرًا.

وحصل "مصراوي" على نص الإعلان الخاص بإغلاق مقلب أبو زعبل، والذي يشمل التشكيل والإغلاق الآمن للمقلب باستخدام مواد جيوسنتية، وتركيب أنظمة لجمع الغاز والرشيح.

نظام تقديم العطاءات

يتم تقديم العطاءات في مظروفين دون تأهيل مسبق، على أن يتم تقييم العروض وفق التالي: 70% عوامل فنية وغير سعرية، 30% تكلفة.

شراء وثائق المناقصة

- باللغة الإنجليزية مقابل رسوم غير قابلة للاسترداد 500 دولار أمريكي.
- الدفع عن طريق التحويل البنكي (البنك المركزي المصري - صندوق حماية البيئة).
- إمكانية إرسال الوثائق بالبريد الجوي أو البريد السريع.

موعد تسليم العروض

أقصى موعد: 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم 24 مارس 2026، ويتم التسليم يدويًا فقط، ولا يُسمح بالتقديم إلكترونيًا.

ويبلغ الضمان الابتدائي: 300,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري، ساري لمدة 154 يومًا من تاريخ تقديم العرض.

متطلبات إضافية

- بيان طريقة توظيف العمالة المحلية ضمن الاقتراح الفني.
- الإفصاح عن المالكين المستفيدين للعارض الفائز.

إغلاق مقلب أبو زعبل إشعار مناقصة البنك الدولي البيئة

