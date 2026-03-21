كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من غدًا الأحد حتى الخميس 26 مارس.

وتوقعت الأرصاد تحسن الأحوال الجوية بداية من غدًا وهدوء سرعات الرياح على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد ليلا.

وأشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد وخليج السويس وخليج العقبة وجنوب سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأضافت الأرصاد أنه اعتبارًا من يوم الإثنين هناك فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.