قالت الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية العلاجية، إن العادات الاجتماعية خلال عيد الفطر، والتي تتضمن الزيارات العائلية وتبادل الضيافة، تدفع كثيرين لتناول كميات كبيرة من الكحك والحلويات دون قصد، ما يؤدي إلى الشعور بعسر الهضم والتلبك المعوي والخمول.

أضرار الإفراط في تناول حلويات العيد ومشروبات علاج عسر الهضم

وأوضحت "الصيرفي" خلال لقائها مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه في حال التعرض لهذه الأعراض يمكن اللجوء إلى بعض المشروبات الطبيعية التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتهدئة المعدة، مثل: اليانسون والشمر والمرمرية، بالإضافة إلى الكراوية التي تُستخدم في حالات المغص، مشيرة إلى أن القرفة أيضًا من المشروبات المفيدة، خاصة عند تناولها باللبن، إذ تساعد في تثبيت مستوى السكر في الدم وتعزز حرق السكريات.

طريقة التعامل مع احتباس السوائل

وأضافت استشاري التغذية العلاجية، أن تناول الكرفس والبقدونس يسهم في تقليل احتباس السوائل في الجسم بعد تناول الحلويات، موضحة أن الزيادة المفاجئة في الوزن عقب أكل الكحك غالبًا ما تكون نتيجة احتباس الماء، وليس زيادة حقيقية في الدهون، إذ إن كل جزيء من السكر أو الملح يحتفظ بعدة جزيئات من الماء داخل الجسم.

ونصحت ياسمين الصيرفي، بشرب الشاي الأخضر لدوره في تقليل امتصاص الدهون، إلى جانب أهمية ممارسة المشي لمدة نصف ساعة يوميًا، خاصة في المساء، مع تقليل استهلاك السكريات قدر الإمكان، والاعتماد على البروتينات والدهون الصحية.

بدائل صحية لكحك العيد

وأشارت الدكتورة ياسمين الصيرفي، فيما يتعلق بالبدائل الصحية، إلى إمكانية تناول حلويات مصنوعة من الشوفان أو باستخدام سكر الدايت، لكنها لفتت إلى أنها قد لا تمنح نفس المذاق المعتاد، مؤكدة أن تناول أطعمة العيد مثل: الكحك أو الفسيخ أمر مقبول باعتبارها موسمية، بشرط الاعتدال، مع إمكانية استعادة التوازن الغذائي بعد انتهاء أيام العيد.





بمكونات اقتصادية.. طريقة عمل كحك العيد خطوة بخطوة

7 نصائح مهمة عند تحضير بسكويت العيد بمفرمة اللحمة اليدوية