أكد الدكتور عبدالله أبو خضرا، أستاذ هندسة الطرق بجامعة بنى سويف، أن مشروع المونوريل يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير منظومة النقل في مصر، ويعكس توجه الدولة نحو الاعتماد على وسائل النقل الأخضر الحديثة والصديقة للبيئة.

وقال أبو خضرا خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز" إن هذا المشروع العملاق سيسهم في إحداث نقلة نوعية في حركة التنقل داخل القاهرة الكبرى والمدن الجديدة.

وأوضح أستاذ هندسة الطرق أن المونوريل يُعد أحد أبرز وسائل النقل الكهربائي الحديثة، حيث يعمل بالطاقة النظيفة ويسهم في تقليل التلوث، إلى جانب قدرته على خدمة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بكفاءة، من خلال زمن تقاطر قصير وسرعة مناسبة تصل إلى 80 كم/ساعة.

وأشار إلى أن هذه الميزات تجعل المونوريل خيارًا مثاليًا للتخفيف من الاختناقات المرورية في القاهرة الكبرى.

وتابع الدكتور عبدالله أبو خضرا أن المشروع يتكامل مع شبكة النقل الحالية، خاصة مع خطوط مترو الأنفاق، بما يحقق الربط بين شرق وغرب القاهرة، ويدعم حركة التنقل بين المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر.

وأكد أن هذا التكامل سيسهم في تسهيل حركة المواطنين وتقليل زمن الرحلة بين المناطق المختلفة.

وأشار أستاذ هندسة الطرق إلى أن الدولة خصصت استثمارات ضخمة لتطوير منظومة النقل، مع التركيز على النقل الجماعي الأخضر، لما له من آثار إيجابية اقتصادية وبيئية.

وأوضح أن من بين هذه الآثار تقليل استهلاك الوقود وخفض معدلات التلوث، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بالإضافة إلى خفض تكاليف الصيانة الطرقية نتيجة تقليل الضغط على شبكة الطرق.

وأكد الدكتور عبدالله أبو خضرا أن المشروع يسهم كذلك في إعادة توزيع السكان جغرافيًا، من خلال ربط أكثر من 40 مدينة جديدة بوسائل نقل حديثة، ما يخفف الضغط عن المدن القديمة ويعزز التنمية العمرانية.

وأشار إلى أن التوسع في مشروعات النقل الأخضر لن يقتصر على القاهرة الكبرى، بل يمتد إلى محافظات أخرى مثل الإسكندرية، في إطار خطة شاملة لتحديث منظومة النقل على مستوى الجمهورية.

