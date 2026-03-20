الموعد والتذاكر.. مصدر يكشف ملامح تشغيل المونوريل أمام الجمهور

كتب : محمد نصار

02:56 م 20/03/2026
    السيسي يفتتح مونوريل شرق النيل (1)
    السيسي يفتتح مونوريل شرق النيل (2)
    السيسي يفتتح مونوريل شرق النيل (3)

كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية للأنفاق عن تفاصيل التشغيل الرسمي لمشروع مونوريل شرق النيل، وذلك عقب افتتاح المشروع اليوم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يبدأ التشغيل الرسمي بالمواطنين خلال الأيام القليلة المقبلة، متوقعًا أن يكون ذلك مع نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر أبريل المقبل.

وأضاف المصدر المسؤول أن قرار التشغيل وأسعار التذاكر سيتم إقراره من قبل وزارة النقل، مرجحًا أن يكون التشغيل مجانيًا للمواطنين خلال الأسبوع الأول.

وشدد المصدر على أن تذاكر المونوريل لن تكون موحدة وثابتة لجميع المحطات، بل ستعتمد على نظام المناطق المطبق في مترو الأنفاق، لتحقيق العدالة بين الركاب.

وأشار المصدر إلى أن المحطات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مكتملة من كافة الأعمال وجاهزة للتشغيل.

