القابضة للكهرباء تحسم جدل استدعاء 10 آلاف مهندس من الخليج

كتب : محمد صلاح

06:20 ص 20/03/2026

نفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار باستدعاء نحو 10 آلاف مهندس وفني مصري من العاملين بدول الخليج للعودة الفورية إلى العمل داخل البلاد.

وأكدت الشركة، في بيان توضيحي، أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مشددة على أنه لم يصدر أي قرار أو توجيه رسمي يتعلق باستدعاء العاملين بالخارج على النحو المتداول.

وأوضحت أن ما أُثير في هذا الشأن يرجع إلى سوء فهم أو اجتزاء غير دقيق لبعض الضوابط التنظيمية الخاصة بالإجازات بدون مرتب، والتي يتم تطبيقها وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها داخل شركات قطاع الكهرباء، دون أي أثر رجعي أو قرارات مفاجئة تمس استقرار العاملين.

وشددت الشركة القابضة لكهرباء مصر على أنه لا يوجد أي قرار جماعي باستدعاء العاملين بالخارج، مؤكدة أن جميع طلبات الإجازات يتم التعامل معها وفق ضوابط قانونية واضحة ومستقرة، مع الحفاظ الكامل على حقوق العاملين.

وأكدت دعم الدولة الكامل للكوادر المصرية العاملة بالخارج، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، لما تسهم به من خبرات وتحويلات نقدية مهمة.

ودعت الشركة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نشر الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية، تجنبًا لإثارة البلبلة بين العاملين وأسرهم.

اليوم الـ20 للحرب في إيران: استهداف "الشبح الأمريكي" وحصانة لمنشآت الطاقة
