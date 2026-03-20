أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن اسم الله "العفو" يعني إسقاط الذنوب وما يترتب عليها من عقاب، موضحًا أن العبد في الأصل مستحق للعذاب بسبب مخالفاته، لكن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه بالعفو والصفح.

وقال "الطيب"، خلال برنامجه "حديث الإمام الطيب" على القناة الأولى، إن هذا الاسم الكريم يعكس سعة رحمة الله بعباده، مضيفًا أن التوبة المقرونة بالندم هي الوسيلة الحقيقية لطلب إسقاط الذنب، فهي تشكل حاجزًا نفسيًا يمنع الإنسان من العودة إلى المعصية نفسها، حتى وإن وقع في ذنب آخر.

وأكد أن المسلم مطالب بتجديد التوبة والاستغفار باستمرار، لأن طبيعة الإنسان معرضة للنقص والضعف، والله تعالى يحب التوابين ويقبل توبة عباده مهما تكررت ذنوبهم.

وأوضح الإمام الأكبر، أن المسلمين أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى يمحو الذنوب بعفوه، باستثناء بعض الفرق مثل الخوارج والمعتزلة الذين خالفوا هذا الفهم.

وبين أن الخوارج اعتبروا ارتكاب الكبائر كفرًا، وهو فهم خاطئ، لأن الكفر ليس مرتبطًا بالعمل وإنما بالإيمان القلبي، مثل إنكار وجود الله أو اليوم الآخر أو الملائكة أو الكتب السماوية.

وأشار شيخ الأزهر، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أركان الإيمان في ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، مشددًا على أن إنكار أي ركن منها هو الكفر الحقيقي، وليس مجرد ارتكاب معصية أو كبيرة مهما عظمت في الميزان الشرعي.

وأكد الإمام الأكبر، أهمية تصحيح المفاهيم الدينية وفهم النصوص الشرعية فهمًا صحيحًا بعيدًا عن التطرف والغلو.

