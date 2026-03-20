شيخ الأزهر يحذر من فهم الخوارج الخاطئ للكبائر

كتب : حسن مرسي

12:03 ص 20/03/2026

الدكتور أحمد الطيب

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن اسم الله "العفو" يعني إسقاط الذنوب وما يترتب عليها من عقاب، موضحًا أن العبد في الأصل مستحق للعذاب بسبب مخالفاته، لكن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه بالعفو والصفح.

وقال "الطيب"، خلال برنامجه "حديث الإمام الطيب" على القناة الأولى، إن هذا الاسم الكريم يعكس سعة رحمة الله بعباده، مضيفًا أن التوبة المقرونة بالندم هي الوسيلة الحقيقية لطلب إسقاط الذنب، فهي تشكل حاجزًا نفسيًا يمنع الإنسان من العودة إلى المعصية نفسها، حتى وإن وقع في ذنب آخر.

وأكد أن المسلم مطالب بتجديد التوبة والاستغفار باستمرار، لأن طبيعة الإنسان معرضة للنقص والضعف، والله تعالى يحب التوابين ويقبل توبة عباده مهما تكررت ذنوبهم.

وأوضح الإمام الأكبر، أن المسلمين أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى يمحو الذنوب بعفوه، باستثناء بعض الفرق مثل الخوارج والمعتزلة الذين خالفوا هذا الفهم.

وبين أن الخوارج اعتبروا ارتكاب الكبائر كفرًا، وهو فهم خاطئ، لأن الكفر ليس مرتبطًا بالعمل وإنما بالإيمان القلبي، مثل إنكار وجود الله أو اليوم الآخر أو الملائكة أو الكتب السماوية.

وأشار شيخ الأزهر، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أركان الإيمان في ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، مشددًا على أن إنكار أي ركن منها هو الكفر الحقيقي، وليس مجرد ارتكاب معصية أو كبيرة مهما عظمت في الميزان الشرعي.

وأكد الإمام الأكبر، أهمية تصحيح المفاهيم الدينية وفهم النصوص الشرعية فهمًا صحيحًا بعيدًا عن التطرف والغلو.

اقرأ أيضًا:

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في القاهرة والمحافظات

شيخ الأزهر: ابتلاء الله لعباده رحمة حتى لو بدت مؤلمة

الدكتور أحمد الطيب حديث الإمام الطيب شيخ الأزهر الإمام الطيب

العيد الجمعة.. مصر و28 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
جنة الصائم

العيد الجمعة.. مصر و28 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)

"الفقي" عن زيارة السيسي للإمارات وقطر: رئيس أكبر جيش عربي يدعم الأشقاء
أخبار مصر

"الفقي" عن زيارة السيسي للإمارات وقطر: رئيس أكبر جيش عربي يدعم الأشقاء
الفيفا يحسم الجدل بشأن فرض عقوبات على الأندية الإسرائيلية في فلسطين
رياضة عربية وعالمية

الفيفا يحسم الجدل بشأن فرض عقوبات على الأندية الإسرائيلية في فلسطين
مواجهة مصر.. رينارد يعلن قائمة السعودية لبرنامج الأعداد لكأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

مواجهة مصر.. رينارد يعلن قائمة السعودية لبرنامج الأعداد لكأس العالم 2026
169 ساحة جاهزية لاستقبال المصلين.. محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الفطر فى
أخبار المحافظات

169 ساحة جاهزية لاستقبال المصلين.. محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الفطر فى

أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام عيد الفطر
هددوا باغتيال بوتين.. كيف نقرأ لعبة الروليت الروسية الإسرائيلية في حرب إيران؟
بين الردع والوساطة.. كواليس زيارة السيسي للإمارات تحت نيران حرب إيران
من أبوظبي إلى الدوحة.. تحرك مصري عاجل لدعم الخليج ووقف التصعيد