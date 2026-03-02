كتب - محمد صلاح

عقدت اللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، اجتماعًا عاجلًا برئاسة المهندس هشام كمال- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وذلك لرفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى ومراجعة خطط الطوارئ، في إطار الاستعداد الكامل لمواجهة أية تداعيات محتملة في ضوء التصعيد العسكري والظروف الطارئة التي تمر بها المنطقة وما قد يترتب عليها من متغيرات تؤثر على قطاعات الدولة المختلفة.

ويأتي انعقاد اللجنة برئاسة سيادته انطلاقًا من المسئولية الوطنية التي تتحملها الشركة باعتبارها أحد الأعمدة الاستراتيجية لمنظومة الطاقة في الدولة والمسئولة عن تشغيل وإدارة منظومة التوليد الكهرومائي والتي تضم محطة كهرباء السد العالي، ومحطة كهرباء خزان أسوان 1، ومحطة كهرباء خزان أسوان 2، إلى جانب محطة كهرباء إسنا، ومحطة كهرباء نجع حمادي، ومحطة كهرباء أسيوط، والتى تمثل صمام أمان حقيقي لاستقرار التيار الكهربائي على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع تم استعراض خطة العمل الشاملة لضمان أمن واستقرار واستمرارية تشغيل المحطات الكهرومائية التابعة للشركة إلى جانب مراجعة الموقف التشغيلي لكافة الوحدات والتأكد من جاهزية أنظمة الحماية والسلامه و الصحه المهنية والتأمين وخطط التشغيل البديلة مع التأكيد على التواجد الميداني الكامل للقيادات التنفيذية والفنية على مدار الساعة ورفع تقارير لحظية عن الحالة التشغيلية بما يضمن سرعة الاستجابة الفورية لأي مستجدات.

كما تم إعلان حالة انعقاد دائم للجنة، واستمرار المتابعة على مدار ال ٢٤ ساعة، لحين استقرار الأوضاع بشكل كامل تأكيدًا على الجاهزية التامة والاستعداد الفوري للتعامل مع أية مستجدات .

وأكد كمال، أن جميع قطاعات الشركة في حالة جاهزية كاملة وأن محطات التوليد المائي التابعة للشركة، تعمل بكفاءة واستقرار مشددًا على أن حماية الشبكة الموحدة وتأمين التغذية الكهربائية واجب وطني ومسؤولية لا تحتمل التهاون وأن رجال المحطات المائية سيظلون دائمًا في مقدمة الصفوف دفاعًا عن أمن الطاقة المصري .

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن السد العالي سيظل رمزا للإرادة المصرية وأن محطات الشركة ستبقى درعًا حصينًا لأمن الطاقة تعمل بثبات واقتدار لتؤكد أن مؤسسات الدولة تقف صفًا واحدًا لحماية مقدرات الوطن وضمان استمرارية مسيرة التنمية مهما كانت التحديات.



