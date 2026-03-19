قال بيان صادر عن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن الجهاز يواصل تنفيذ خطته لزيادة الإنتاج السمكي وتعظيم الاستفادة من المزارع ومحطات التحضين التابعة له، بما يدعم منظومة الاستزراع السمكي ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي، في إطار توجيهات اللواء أ.ح الحسين فرحات "المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية".

وأسفرت أعمال الصيد بمزرعة المنزلة السمكية عن حصاد نحو ٣٩ طنًا من الأسماك المتنوعة، من حوضين تبلغ مساحة كل منهما ٦ أفدنة، وذلك نتيجة الالتزام بالبرامج الفنية للتغذية والرعاية، والمتابعة اليومية الدقيقة للأحواض، بما ساهم في تحقيق إنتاجية متميزة وجودة عالية.

كما شهدت مزرعة برسيق السمكية بمحافظة البحيرة إنتاج نحو ٣٢ طنًا من الأسماك المتنوعة، من حوضين تبلغ مساحة كل منهما ٤ أفدنة، في مؤشر واضح على كفاءة منظومة التشغيل والإدارة الفنية بالمزرعة.

وأكد اللواء أ.ح الحسين فرحات أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يمضي قدمًا في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المزارع السمكية التابعة له، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتحديث نظم التشغيل، إلى جانب التوسع في تطبيق الأساليب الحديثة في الاستزراع السمكي، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن.

وأضاف أن ما تحقق من نتائج في مزارع المنزلة وبرسيق يُعد انعكاسًا مباشرًا لنجاح منظومة العمل القائمة على التخطيط العلمي والمتابعة الميدانية المستمرة، مؤكدًا أن الجهاز يستهدف خلال المرحلة المقبلة تحقيق طفرة في معدلات الإنتاج، بما يعزز من توافر الأسماك بالسوق المحلي ويدعم استقرار الأسعار.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد إبراهيم نوفل "مدير عام الإدارة العامة للمزارع بالجهاز"، أن الإدارة العامة للمزارع تعمل وفق رؤية فنية متكاملة تعتمد على تحسين جودة الزريعة، ورفع كفاءة برامج التغذية، والمتابعة الدقيقة لجودة المياه داخل الأحواض، مشيرًا إلى أن هذه العوامل تمثل الركيزة الأساسية في تحقيق معدلات إنتاجية مرتفعة.

وأضاف أن النتائج التي تحققت بالمزارع تعكس نجاح تطبيق المعايير الفنية الحديثة، إلى جانب كفاءة فرق العمل بالمواقع المختلفة، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم الفني والإشراف المستمر على المزارع لتحقيق أفضل أداء إنتاجي خلال الموسم الحالي.

كما أكد المهندس سعود فياض "مدير مزرعة المنزلة السمكية"، أن ما تحقق بالمزرعة جاء نتيجة منظومة عمل متكاملة تبدأ من جودة التحضين مرورًا ببرامج التغذية الدقيقة ووصولًا إلى المتابعة اليومية لحالة الأسماك، مشيرًا إلى أن الالتزام بالتطبيقات الفنية الحديثة أسهم بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج المتميزة.

وأضاف أن المزرعة تعمل وفق خطة واضحة لزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على تحسين جودة المنتج النهائي، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويوفر أسماكًا طازجة وآمنة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أشار المهندس شعبان أبو السعيد "مدير مزرعة برسيق السمكية"، إلى أن النتائج المحققة جاءت ثمرة للمتابعة اليومية الدقيقة للأحواض السمكية، والالتزام ببرامج التغذية والرعاية الصحية، وتطبيق الأساليب الفنية الحديثة في إدارة المزرعة، وهو ما انعكس على تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة وجودة متميزة، مؤكدًا استمرار العمل على تحسين كفاءة التشغيل وتعظيم الإنتاج خلال الفترة القادمة.

وتُعد مزارع الجهاز من النماذج الرائدة في مجال الاستزراع السمكي، حيث تسهم بدور محوري في دعم الإنتاج السمكي وتوفير أسماك طازجة عالية الجودة للسوق المحلي، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

واختُتمت أعمال الصيد بتوجيه الشكر والتقدير لكافة العاملين بمزرعتي المنزلة وبرسيق، تقديرًا لجهودهم المخلصة، مع التأكيد على مواصلة العمل بكفاءة لتحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة.

