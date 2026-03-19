استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خطة عمل الوزارة لتحسين جودة التغذية الكهربائية، واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين، ومواصلة تنفيذ أنماط التشغيل الجديدة للحد من الفقد الفني، وخفض استهلاك الوقود، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية، لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات، في إطار استراتيجية عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وخطة تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، واستمرارا للمتابعة المستمرة لضمان استقرار التيار، وجودة التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



وجه الدكتور محمود عصمت بتكثيف أعمال لجان التفتيش على الصيانات التي تمت، مشيرا إلى تقارير اللجان المعنية في الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة على مستوى الجمهورية "إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً" فيما يخص الانتهاء من الاستعداد لفترة الإجازة وتأمين الشبكة لمواجهة أي انقطاعات طارئة، وتكثيف عمليات الصيانة، وزيادة أعداد فرق الطوارئ، مشددا على تشكيل فرق طوارئ إضافية بخلاف مجموعات العمل في كل منطقة تكون جاهزة على مدار الساعة للتدخل لتأمين التغذية الكهربائية، وضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة خاصة في الأماكن المخصصة لإقامة صلاة العيد، والمنشآت الخدمية، والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مشيرا إلى تعزيز جاهزية المولدات الكهربائية المتنقلة لتوفير مصدر بديل للطاقة في الحالات الطارئة، والمتابعة اللحظية للبلاغات الواردة على الخط الساخن 121 والمنصة الإلكترونية الموحدة وسرعة الاستجابة لها والتعامل معها ومتابعتها من خلال غرفة الطوارئ.

قال الدكتور محمود عصمت أنه تم مد ساعات العمل في مراكز خدمة المواطنين لتقديم كافة الخدمات التي يطلبها المواطن لتعمل حتى العاشرة مساءً، لضمان تيسير عمليات الشحن وتلبية كافة الاحتياجات، وكذلك تم التنسيق فيما يخصّ برامج الصيانة الدورية خلال فترة العيد لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وجودة عالية، وضرورة الإشراف المباشر من قبل رؤساء شركات نقل وتوزيع الكهرباء على مراجعة الخطوط والشبكات، واستمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة في جميع الشركات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات، الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع.

أكد الدكتور محمود عصمت أن إجازة العيد ستشهد متابعة ميدانية لما تم اتخاذه من إجراءات خاصة في مناطق الأحمال المرتفعة، وكذلك الاهتمام بالإرشادات الموجهة للمواطنين باتباع الطرق القانونية للحصول على الكهرباء اللازمة للأنشطة والاستخدامات المؤقتة المرتبطة باحتفالات المواطنين خلال العيد، وأن هناك غرفة طوارئ في الوزارة مسئولة عن المتابعة في جميع المحافظات للوقوف على تنفيذ الخطة وتحقيق الكفاءة في التشغيل، وتقديم خدمات تلبى طموحات المشتركين في إطار الأجواء الاحتفالية التى تنعم بها مصر خلال فترة العيد، مشيراً إلى أن عمليات التطوير المستمرة لشبكات النقل والتوزيع كان لها أثر كبير في زيادة القدرة على تأمين التغذية الكهربائية، والفاعلية في سرعة الاستجابة لانقطاع التيار نتيجة الأعطال وفي سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية سواء كان بإنشاء مشروعات جديدة أو بتطوير مشروعات كانت قائمة بالفعل، وتم تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من الطاقات الجديدة والمتجددة.

