يتساءل عدد كبير من المواطنين عن طريقة حساب فاتورة الكهرباء في ظل اختلاف أنظمة العدادات، خاصة بين العداد الكودي مسبق الدفع.

وفيما يلي توضيح مبسط لكيفية المحاسبة:

قال مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، إن العداد الكودي يتم محاسبة المشترك من خلاله وفق شرائح الاستهلاك المعتمدة نفسها المطبقة على العدادات التقليدية، حيث يتم احتساب الفاتورة بناءً على الفرق بين قراءة العداد الحالية والسابقة، ثم توزيع الاستهلاك على الشرائح المحددة، مع عدم تمتع العداد الكودي ببعض المزايا الخاصة بالدعم أو التعاقد الدائم.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوى، أن العداد مسبق الدفع يعمل بنظام الشحن المسبق، حيث يقوم المواطن بشحن الكارت بقيمة مالية محددة، ويتم خصم الاستهلاك تلقائيًا وفقًا للشرائح، بالإضافة إلى خصم رسوم خدمة شهرية ثابتة، مشيرا إلى أن هذا النظام يمنح المشترك قدرة أكبر على التحكم في الاستهلاك ومتابعته أولًا بأول.

فيما جددت الوزارة تأكيدها علي أن قيمة الاستهلاك لا تختلف من حيث الشرائح بين أنواع العدادات، وإنما يختلف أسلوب السداد فقط، داعية المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك لتجنب الانتقال إلى شرائح أعلى تؤدي لزيادة قيمة الفاتورة.

كما ناشدت الشركة القابضة لكهرباء مصر المواطنين بضرورة متابعة معدلات الاستهلاك الشهرية، خاصة خلال فترات زيادة الأحمال، لضمان عدم تجاوز الحدود المقررة للشرائح المدعومة٠

وأصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك توضيحًا بشأن الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2024 الخاص بالقرار رقم 142 لسنة 2024 والخاص بإلغاء نظام الشرائح من العدادات الكودية التي سيتم تركيبها للعقارات المخالفة.

وتضمن القرار أن يتم محاسبة العدادات الكودية بتعريفة ثابتة وموحدة بسعر 214.5 قرش للكيلو وات ساعة من أول كيلو وات وهو سعر التكلفة، كما يتم حساب تكلفة العداد والتوصيل وفقًا للتكلفة الفعلية، على أن يتم المحاسبة بهذا السعر من أول كيلو وات طوال الشهر.

ونص القرار الموُقع من رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الدكتور محمد موسي عمران على أنه: "بالإشارة إلى الاستفسارات الواردة من قبل شركات التوزيع بشأن الكتاب الدوري رقم (3) لسنة ٢٠٢٤ الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٨، أتشرف أن أحيطكم علمًا بما يلي:-

1- تم إلغاء معامل التشتت في حساب قيمة التيار المستولي عليه في محاضر سرقات التيار التي تم تحريرها من قبل شركات التوزيع أو شرطة الكهرباء.

2- يتم محاسبة المشتركين المحررة لهم محاضر سرقة تيار كهربائي وفقًا للمادة رقم (۳۲) من اللائحة التجارية وذلك بسعر كل شريحة محاسبة في أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط".

3- يتم محاسبة العدادات الكودية التي يتم تركيبها وفقًا للقرار رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بسعر214.5. قرش ك وس وهو سعر التكلفة، كما يتم حساب تكلفة العداد والتوصيل وفقًا للتكلفة الفعلية.