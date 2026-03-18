قررت وزارة الدولة للإعلام والهيئات الإعلامية في مصر، بناءً على دعوة من وزير الدولة للإعلام، إصدار بيان باسم كل من: وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

قال البيان: لقد تابعنا ما تشهده الساحة الإعلامية المصرية والعربية في الفترة الأخيرة من ظواهر وممارسات إعلامية سلبية تسيء وتضر بالعلاقات الأزلية والراسخة بين مصر وبعض الدول العربية الشقيقة.

وأضاف البيان: وفي هذا الصدد أكد المشاركون في هذا البيان ما يلي:

أولاً: إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية- الإمارات العربية المتحدة- دولة قطر- مملكة البحرين- دولة الكويت- سلطنة عمان- جمهورية العراق- المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوة راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل، هذه العلاقات أكدتها ورسختها أحداث التاريخ البعيد والقريب، وصهرتها المواقف والأزمات التي مرت بالمنطقة العربية على مدى ثمانية عقود، والتي أثبتت أن هذه العلاقات هي الركيزة وحجر الأساس للحفاظ على مصالح الأمة العربية والمصالح الحيوية للدول العربية.

ومن هذا المنطلق، فإن محاولات المساس بهذه العلاقات، هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى وبالمصلحة القومية للأمة العربية، وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كل الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية.

ثانيًا: يناشد الموقعون على هذا البيان كل الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا بعضها البعض، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة في ما بين الأشقاء.. فما يجري هو أحداث طارئة لن تؤثر بأية حال على المسار التاريخي للتلاحم والتماسك بين شعوبنا وبلادنا.

ويتوجه المشاركون في هذا البيان بصفة خاصة إلى نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة، للقيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة؛ وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبث الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة.

ويتوجه المشاركون في البيان إلى جميع المواطنين في مصر وفي الدول الشقيقة، بضرورة الحذر مما يتم ترويجه على وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات وأكاذيب وإساءات متبادلة واختلاق مواقف ووقائع تستهدف إشعال الفتنة بين الأشقاء، والتوقف عن المشاركة في هذه الملاسنات وعدم الانسياق وراء ما يُحاك من مؤامرات للإضرار بالتماسك والتلاحم بين دولنا وشعوبنا.

وعلى الجميع الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية في مصر والدول العربية الشقيقة المشار إليها، بشأن تطورات الأحداث والمواقف الرسمية والشعبية منها، وتجاهل أية مصادر أخرى مشبوهة تروج الأكاذيب.

ثالثًا: إن الجهات المشاركة في هذا البيان قد قررت بدءًا من الآن، استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها لضبط الأداء الإعلامي وفق القواعد القانونية والمهنية؛ لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها، وإفساد علاقات مصر بأي منها.

ويناشد المشاركون في هذا البيان، الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها، في اتخاذ إجراءات مماثلة وفقًا لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها؛ لوأد هذه الفتنة ووقف الإضرار بمصالح أمتنا العربية، ووقف الإساءة لمصر، وأي من المسؤولين بها، وإفساد علاقات مصر بأية دولة من الدول الشقيقة.

واختتم البيان: حفظ الله مصر وأشقاءها من كل سوء، وحمى وحدتهم وتلاحمهم في وجه كل الأزمات والظروف.