استقبل العميد مهندس أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، المهندس بهجت عبدالحليم فياض، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وذلك بمقر شركة مياه مطروح، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.

يأتي اللقاء في إطار توجيهات الدكتور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على توفير تغذية كهربائية مستقرة وذات جودة عالية للمشروعات الحيوية، وعلى رأسها محطات تحلية مياه البحر، بما يدعم خطط التنمية ويضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من المشروعات والعمليات الجاري تنفيذها بنطاق قطاع كهرباء مطروح والساحل الشمالي، لا سيما ما يتعلق بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمحطات تحلية مياه البحر، بما يسهم في دعم منظومة مياه الشرب بالمحافظة.

إنشاء وتشغيل محطات التحلية لخدمة المواطنين

تناول اللقاء بحث مجموعة من الإجراءات الفنية والتشغيلية التي تستهدف تحقيق استقرار وجودة التغذية الكهربائية لمحطات التحلية، باعتبارها من الركائز الأساسية لتوفير مياه الشرب بمحافظة مطروح، خاصة في ظل التوسع الكبير في إنشاء وتشغيل محطات التحلية لخدمة المواطنين ومشروعات التنمية بالساحل الشمالي.

وأكد الجانبان، استمرار التنسيق والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بما يضمن سرعة تنفيذ الأعمال الجارية وتحقيق أعلى مستويات الاعتمادية لمنظومة التغذية الكهربائية لمحطات التحلية بنطاق محافظة مطروح ومناطق الساحل الشمالي.

شارك في اللقاء المهندس يوسف شعيب، رئيس قطاع مطروح، والمهندس علي حيده، مدير عام الصيانة والتشغيل بمطروح، والدكتور المهندس عبدالفتاح حماد، مدير عام الجودة بالشركة، ومحمد المعناوي، مدير عام الخدمات الاجتماعية بمطروح.

