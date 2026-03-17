تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

مش أقل من شهر.. أحمد موسى: الحرب لن تنتهي اليوم أو غدًا ولا بعد العيد

أكد الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، على ضرورة حدوث تعاون كبير بين الدول العربية، مضيفًا أن الدول العربية لابد أن تنحى كل الخلافات وتتوحد.

سامح شكري: وقف الحرب سيرفع أعباء أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الوقود

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن وقف الحرب وإنهاء الأعمال العدائية من شأنهما رفع الأعباء المرتبطة بأزمة الطاقة الحالية وارتفاع أسعار الوقود.

هل يجوز الزواج إلكترونيًا تماشيًا مع التطور الرقمى؟.. على جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على الشاب عبدالرحمن مدحت، الذي طرح تساؤلًا حول إمكانية إتمام الزواج "إلكترونيًا" في ظل العصر الرقمي الحالي.

نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي هو الحل لأزمة 50 ألف خريج إعلام سنويًا

أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن هناك رؤية متزايدة داخل الدولة بضرورة ضخ دماء جديدة في المجال الإعلامي، مشيرًا إلى أن بعض الآراء ترى أن استمرار عدد من الإعلاميين لفترات طويلة قد يؤثر على فرص الكوادر الشابة في الحصول على فرص عمل.

نقيب الإعلاميين: اتخاذ القرار تحت تأثير السوشيال ميديا هو ترمومتر فشل أي مسؤول

أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن قرار وقف أي مذيع أو إعلامي لا يُتخذ إلا في حال وجود خرق صريح لمواثيق الشرف والمدونة الإعلامية، أو في حالة ممارسة المهنة بدون قيد بالمخالفة للقانون.

خالد الجندي يوضح دلالات تأخر نزول الوحي في حادثة الإفك

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن تأخر نزول الوحي في بعض المواقف الكبرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يحمل دلالات عقدية عظيمة، ويؤكد أن القرآن الكريم وحي من عند الله تعالى وليس من تأليف النبي كما يدعي البعض.