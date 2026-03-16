وجّهت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إعطائه الإذن لانطلاق موقع وتطبيق إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

وقال الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة: "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قراره بالتوجيه بحماية تراث الإذاعة والتليفزيون، وفي المقدمة تراث إذاعة القرآن الكريم".

وأضاف المسلماني: "لقد تلقينا في أغسطس 2025 توجيه الرئيس بالعمل على إنهاء الموقع والتطبيق استعداداً لإطلاقه، وقد بذل فريق عمل إذاعة القرآن الكريم والموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام بالتعاون مع وزير الاتصالات والمستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، حتى أسعدنا الرئيس اليوم بإطلاق الموقع والتطبيق في ذكرى الاحتفال بليلة القدر".

وبحسب بيان الهيئة، يضم الموقع والتطبيق الذي سيسمح لكل المسلمين في العالم الاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم، ولكل تراثها منذ نشأتها في ستينيات القرن العشرين وحتى اليوم.

كما يضم الموقع جميع التلاوات ترتيلاً وتجويداً، وجميع البرامج والابتهالات على مدى زمني يمتد لأكثر من ستين عاماً.

ويتميز موقع إذاعة القرآن الكريم بسهولة التحرك خلال مكوناته والإفادة من خدماته بيُسر شديد.

