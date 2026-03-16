لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يطلب من الدكتورة هاجر سعد الدين الجلوس أثناء كلمتها

كتب : محمد لطفي

06:29 م 16/03/2026

الرئيس السيسى فى احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر

في لفتة إنسانية، طلب الرئيس السيسي، من الدكتورة هاجر سعد الدين رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم الأسبق، بالجلوس على الكرسي أثناء الحديث، مراعاة لظروفها الصحية.

وذلك خلال إلقاء كلمتها ضمن فعاليات احتفالية ليلة القدر، التي نظمتها وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين.

وخلال كلمتها أكدت سعد الدين أنها اجتهدت مع كل العاملين في الشبكة لتقديم البرامج من خلال المحاور الرئيسية، القرآن الكريم والعقيدة والشريعة والأخلاق والحضارة.

وأوضحت أن «ميكروفون الإذاعة طاف في مساجد دول العالم الإسلامي بداية من المسجد الأقصى وحتى مسجد الاستقلال في جاكرتا، احتفالا بمرور 14 قرنًا على دخول الإسلام إلى مصر».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الاحتفالية الكبرى التي تنظمها وزارة الأوقاف بليلة القدر، في إطار جهود الوزارة لإحياء المناسبات الدينية وتعزيز القيم الإيمانية والروحية في المجتمع خلال شهر رمضان المبارك.

وشهد الاحتفال حضور كبار رجال الدولة، فضلا عن عدد من قيادات وزارة الأوقاف وكبار العلماء والدعاة، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة.

وتضمن برنامج الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم وكلمات دعوية تتناول فضل ليلة القدر ومكانتها في الإسلام، وما تحمله من معان روحية تدعو إلى الإخلاص في العبادة والعمل الصالح.

كما كرم الرئيس السيسي أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها.

وشهد الاحتفال إعلان الفائزين في مسابقة دولة التلاوة التي تنظمها الوزارة لاكتشاف ودعم المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم.

