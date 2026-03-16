كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة من الأسبوع الجاري.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت الهيئة، أن هذه الحالة تؤثر على مناطق من شمال البلاد وسيناء، ويصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن سيتم تحديث التوقع بشكل مستمر نظرًا للتغيرات السريعة في خرائط الطقس.

