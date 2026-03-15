أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس على مستوى الجمهورية خلال الفترة من الإثنين 16 مارس وحتى الجمعة 20 مارس 2026، والذي يوافق الأسبوع الأخير من رمضان 2026، وذلك وفقًا لأحدث خرائط الطقس الصادرة عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وأوضحت "الهيئة" في بيانها أن الطقس المتوقع سيكون باردًا في الصباح الباكر، مائلًا للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس بارد خلال ساعات الليل.

وحذرت من تكون شبورة مائية في الفترة من الساعة 4 وحتى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، إضافة إلى مناطق وسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح.

وأشارت "الأرصاد" إلى نشاط للرياح يومي الإثنين 16 مارس والثلاثاء 17 مارس على السواحل الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس بداية من الأربعاء

ولفتت "الهيئة" إلى أنه اعتبارًا من الأربعاء 18 مارس من المتوقع أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد وسيناء، يصاحبها فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة مع نشاط للرياح على بعض المناطق.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس تخضع للمتابعة المستمرة والتحديث، خاصة في ظل التغيرات السريعة في خرائط الطقس خلال هذه الفترة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

وكشفت "الهيئة" عن توقعاتها لدرجات الحرارة العظمى والصغرى على عدد من مناطق الجمهورية خلال الفترة من الإثنين وحتى الجمعة، وجاءت على النحو التالي:

الإثنين 16 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة – العظمى 23 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة – العظمى 21 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 11 درجة – العظمى 24 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 15 درجة – العظمى 28 درجة



الثلاثاء 17 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 13 درجة – العظمى 25 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 13 درجة – العظمى 23 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 12 درجة – العظمى 28 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 16 درجة – العظمى 33 درجة



الأربعاء 18 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 13 درجة – العظمى 25 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة – العظمى 20 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 11 درجة – العظمى 26 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 16 درجة – العظمى 32 درجة



الخميس 19 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة – العظمى 23 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة – العظمى 19 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 10 درجات – العظمى 25 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 15 درجة – العظمى 28 درجة



الجمعة 20 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة – العظمى 22 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة – العظمى 21 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 10 درجات – العظمى 24 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 14 درجة – العظمى 26 درجة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه التوقعات تستند إلى أحدث خرائط الطقس، ويتم تحديثها بشكل دوري في حال حدوث أي تغيرات في الحالة الجوية، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.





