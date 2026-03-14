قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تعمل بمنهجية دقيقة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مؤكدًا أن إدارة موارد الطاقة تتطلب موازنة دقيقة وتنسيقًا مع البنك المركزي ووزارات القطاع المعنية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، أن الدولة تحرص على توفير المنتجات البترولية بسعر أقل من التكلفة الفعلية، مشيرًا إلى أن شراء الوقود بالدولار يحتاج إلى تحويل العملة من الجنيه، وهو ما يمثل تحديًا أمام الموازنة.

وأوضح الرئيس السيسي أن التخطيط المالي يتم على أساس أسعار النفط العالمية المتوقعة بين 60 و80 دولارًا للبرميل، مع وضع هامش أمان للتعامل مع أي زيادات مفاجئة، مؤكدًا أن الحكومة لم تلجأ إلى تقليل حصص الوقود أو تقنين الكهرباء لساعات طويلة رغم ارتفاع الأسعار عالميًا.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن بعض الإجراءات مثل: تشغيل محطات الكهرباء لساعات محدودة لم تُطبق، موضحًا أن الهدف هو الحفاظ على استقرار حياة المواطنين دون التأثير على استهلاك الطاقة، مضيفًا بقوله: "نحن نضع الحقائق أمام المواطنين بصدق ومنتهى الشفافية، حتى يكون المجتمع على وعي كامل بالتحديات".

وتحدث الرئيس السيسي، عن التحول للطاقة المتجددة ضمن خطة 2030، موضحًا أن الدولة تسعى للوصول إلى نسبة 42% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة لتطوير شبكات الكهرباء ومحطات التحكم لاستيعاب هذه النسبة، بما يتطلب استثمارات كبيرة بالعملة الحرة.

وأكد الرئيس السيسي، أن استخدام مزيج متوازن من الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية يساهم في خفض فاتورة الوقود للغاز والسولار والمازوت بنسبة كبيرة، مشددًا على أن الدولة تعمل قدر الإمكان لتخفيف الأعباء على المواطنين وضمان استقرار الطاقة.

واختتم الرئيس السيسي، حديثه بالقول إن التحديات الإقليمية والاقتصادية تجعل من الضروري إدارة الموارد بحكمة، لضمان استقرار حياة المواطنين وتحقيق خطة التنمية المستدامة.

"مصر بحاجة لتماسك أبنائها".. السيسي: الحكومة جاهزة لتلقي أي اقتراحات لحل المشكلات

السيسي ردًا على انتقادات الحكومة: قراراتنا مدروسة ونختار الأقل تكلفة على المواطنين