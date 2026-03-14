أكد اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب "إرادة جيل" وأستاذ العلوم الإدارية، أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يحمل دلالات ورسائل سياسية هامة في توقيت بالغ الحساسية تمر به المنطقة.



وأوضح "الفحام" في تصريحات صحفية له، أن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من نظيره الإيراني يؤكد العمق الاستراتيجي المصري وقوتها في المحافظة على الاستقرار الإقليمي لدول المنطقة، ويُعد دلالة واضحة على أن مصر تمثل "مربط الفرس" لضمان الأمن القومي لكافة دول الجوار، فضلاً عن كونها دولة سلام عبر تاريخها ولم تنخرط في أي صراع يهدد أمان الشعوب.



وأشار "الفحام" إلى أن موقف مصر الذي عبّر عنه الرئيس السيسي خلال الاتصال، والذي أكد على الإدانة القاطعة لاستهداف دول الخليج والأردن والعراق، يعكس ويؤكد ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تقوم على احترام سيادة الدول ورفض المساس بأمنها واستقرارها، مشددًا على أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.



ولفت "الفحام" إلى أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الإيراني كانت واضحة في التأكيد على أن مصر تُغلب لغة الحوار والنقاش وخفض وتيرة الصراعات، وترفض اتساع الصراع أو تهديد دول الخليج، باعتبار أنها لم تكن طرفًا في الحرب من الأساس، وبذلت جهودًا مكثفة لعدم اندلاعها من الأساس.



وأكد "الفحام" أن مصر تتحرك بحنكة دبلوماسية فائقة لوقف الحرب وإعلاء لغة الحوار، باعتباره الطريق الأمثل للوصول إلى حل جذري للأزمة الحالية، خاصة في ظل ترجيحات تشير إلى أن استمرارها قد يؤدي إلى نقاط مفصلية في تاريخ المنطقة.

اقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة تعيق الرؤية بهذه المناطق