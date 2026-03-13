أكد المهندس عبدالسلام الجبلي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بالفصل التشريعي السابق، أهمية الاتفاق الرسمي بين وزارتي "الزراعة" و"التخطيط" على الربط بين المشروعات الزراعية التنموية وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أنها خطوة طال انتظارها لتحويل الريف إلى "قلاع إنتاجية" من خلال توطين التصنيع الزراعي وتعظيم الاستفادة من مبادرة حياة كريمة.

وقال "الجبلي"، في بيان اليوم، إن هذا التوجه يمثل استجابة كريمة وتطبيقًا فعليًا للمقترح الذي تبناه وكان ضمن توصيات لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ للحكومة خلال الفترة الماضية، بشأن ضرورة ألا تقتصر مبادرة "حياة كريمة" على تطوير البنية التحتية والمباني فقط، بل يجب أن تمتد لتشمل "التنمية الاقتصادية المستدامة" عبر ربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع داخل القرى.

وأوضح "الجبلي"، أن تلك الخطوة الهامة تساعد في توطين التصنيع الزراعي، من خلال تحويل الفائض الزراعي إلى منتجات ذات قيمة مضافة بقلب الريف، مما يقلل الفاقد ويزيد دخل صغار المزارعين، بالإضافة إلى توفير وظائف للشباب والمرأة الريفية في وحدات التصنيع والتعبئة المرتبطة بالمشروعات الزراعية داخل قرى المبادرة.

وأضاف أن هذه الخطوة تساعد في تعظيم العائد من الاستثمارات الدولية من خلال ضمان توجيه تمويلات شركاء التنمية (مثل صندوق الإيفاد) إلى مشروعات ملموسة يشعر بها المواطن في ريف مصر.

وثمن "الجبلي"، التنسيق المتناغم بين السيد علاء فاروق والدكتور أحمد رستم، مؤكدًا أن البدء في تنفيذ هذا الربط بالتزامن مع الإعداد للمرحلة الثانية من "حياة كريمة" سيحدث طفرة في الأمن الغذائي المصري ويخفف الضغط على المدن.

وأعرب عن سعادته بتحول الأفكار والتوصيات البرلمانية إلى برامج عمل حكومية رسمية، مشيرًا إلى أن ربط المشروعات الزراعية بـ "حياة كريمة" هو الضمانة الوحيدة لاستدامة المشروع القومي الأضخم في تاريخ مصر، وتحويل القرى إلى وحدات إنتاجية تدعم الاقتصاد الكلي وتوفر حياة كريمة حقيقية ومستدامة للأجيال القادمة.

وكان الوزير علاء فاروق قد عقد اجتماعًا مع الدكتور أحمد رستم لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء للمشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها بتمويل محلي وبمشاركة شركاء التنمية الدوليين.

وتم الاتفاق على أهمية الربط بين المشروعات الزراعية التنموية وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يضمن تكامل الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويل القرى المستهدفة إلى مراكز إنتاجية متطورة تسهم في رفع مستوى الدخل وتحسين جودة الحياة في الريف.

