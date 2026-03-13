أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن اسم الله تعالى "العليم" يدل على العلم الكامل والشامل الذي يحيط بكل شيء قبل وجوده وبعده، مشيرًا إلى أن هذا العلم يختلف تمامًا عن علم البشر الذي يعتمد على الحواس والعقل والخبرة ويظل محدودًا بزمنه ومكانه.

وقال "الطيب" في حلقة جديدة من برنامجه "حديث الإمام الطيب" على القناة الأولى، إن دقة الصنع في الكون، ونظام الفلك، وأجهزة جسم الإنسان كلها دلائل على علم الله الكامل وإحاطته بكل تفاصيل الخلق، مستندًا إلى قاعدة عقلية تقول: "يجب أن يكون في الصانع من العلم قدر ما في المصنوع على الأقل".

وأضاف أن أي صُنعة دقيقة تتطلب معرفة كاملة لدى الصانع، وأن هذا القانون العقلاني يثبت أن الله عليم بكل تفاصيل المخلوقات، سواء كانت علوية أو سفلية، موضحًا أن العلم الإلهي يتميز بثلاث خصائص رئيسية، وهي:

- القدم والأزلية: لأن علم الله قديم وأزلي ولم يسبقه جهل.

- الوحدة وعدم التغير: فعلم الله واحد لا يتغير بتغير المعلوم أو الأحداث.

- الإحاطة الكاملة: فعلم الله يشمل كل شيء دفعة واحدة سواء قبل الوجود أو بعده.

وبيّن أن العلم البشري محدود ويعتمد على الحواس والعقل والخبرة، بينما العلم الإلهي شامل وكامل، مؤكدًا أن إدراك اسم الله "العليم" يمنح العبد الاطمئنان والتفويض الكامل لله، ويحثه على السعي في طلب العلم الشرعي، وخصوصًا علم الإلهيات، باعتباره أشرف العلوم لارتباطه المباشر بالله، كما يعزز الثقة بالله ويقوي قدرة المسلم على مواجهة تحديات الحياة اليومية بحكمة وفهم.

