أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية التي قدّمها مستشفى الحياة ببورفؤاد، التابع لفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل منذ بدء التشغيل وحتى الآن، والتي تجاوزت 3 ملايين خدمة طبية وعلاجية، وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مستشفى الحياة ببورفؤاد يقدم خدمات طبية متكاملة في 23 تخصصًا طبيًا، مدعومة بمنظومة تشغيل حديثة وبروتوكولات علاجية دقيقة، تضمن تقديم الرعاية الصحية وفق معايير الجودة العالمية.

وأضاف رئيس الهيئة أن المستشفى قدّم ما يقرب من مليون خدمة بالطوارئ والعيادات الخارجية، إلى جانب إجراء أكثر من 17 ألف تدخل جراحي، فضلًا عن تنفيذ ما يزيد على 2 مليون فحص تشخيصي ومعملي وأشعة، بما يعكس الجاهزية التشغيلية العالية للمستشفى وقدرته على التعامل مع مختلف الحالات الطبية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن المستشفى نجح في تنفيذ تدخلات جراحية متقدمة تُجرى لأول مرة بمحافظة بورسعيد، لا سيما في مجالات زراعة القوقعة، وجراحات العظام المتقدمة مثل تغيير نصف مفصل أو مفصل كامل، وذلك بمعدلات نجاح تضاهي النسب العالمية، اعتمادًا على أحدث الأجهزة الطبية والتقنيات العلاجية.

وأكد رئيس الهيئة أن تحقيق هذه النتائج جاء بفضل توافر كوادر طبية وتمريضية مدرَّبة ومهرة، جرى إعدادها وفق برامج تدريبية معتمدة من الهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يسهم في دقة التشخيص وسرعة التدخل وتحسين النتائج العلاجية ورفع مستوى رضاء المنتفعين.

واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على أن مستشفى الحياة ببورفؤاد يمثل أحد النماذج المتقدمة لمنظومة التشغيل داخل مستشفيات الهيئة بمحافظة بورسعيد، مشددًا على استمرار دعم المستشفى والتوسع في تقديم التدخلات الطبية والجراحية المتقدمة، بما يحقق مستهدفات التغطية الصحية الشاملة ويضمن تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري.

