هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، القس عاطف سيدهم بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجمع العام لكنائس المثال المسيحي بمصر، معربًا عن خالص تهانيه القلبية لهذا الاختيار الذي يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها القس سيدهم ودوره البارز في العمل الكنسي والخدمة الرعوية.

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن انتخاب القس عاطف سيدهم يعكس تقدير الكنيسة لجهوده وإسهاماته في دعم رسالتها الروحية وخدمة المجتمع، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة ومواصلة مسيرة العطاء والعمل الكنسي.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره للقس كمال لطفي، الرئيس السابق للمجمع العام لكنائس المثال المسيحي بمصر، مثمنًا ما قدمه من جهود مخلصة خلال فترة رئاسته، وإسهاماته في دعم العمل الكنسي وتعزيز رسالة الكنيسة وخدمتها للمجتمع، متمنيًا له دوام التوفيق في مسيرته وخدمته.

اقرأ أيضًا:

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة وتنصيب راعي كنيسة ميت غمر

اليوم.. الطائفة الإنجيلية بمصر تحتفل بعيد الميلاد المجيد بقصر الدوبارة

تحت شعار "حب الله والوطن".. الكنيسة الإنجيلية تنظم حفل إفطار المحبة السنوي -(صور)