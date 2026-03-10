الأرصاد تحذر من هذه الظواهر حتى الأحد المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس على مستوى الجمهورية خلال الفترة من الأربعاء 11 مارس وحتى الأحد 15 مارس 2026، وذلك استنادًا إلى أحدث خرائط الطقس الصادرة عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل رمضان 2026

وأوضحت "الهيئة" في بيانها أن الطقس المتوقع سيكون باردًا في الصباح الباكر، دافئًا نهارًا على أغلب الأنحاء، مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، وباردًا ليلاً.

وحذرت من تكون شبورة مائية في الفترة من الساعة 4 وحتى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، إضافة إلى مناطق وسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت "الأرصاد" إلى نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية خلال هذه الفترة، حيث تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كيلومترًا في الساعة، ما قد يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

أماكن سقوط الأمطار في مصر خلال الأسبوع المقبل

ولفتت " هيئة الأرصاد" إلى أن فرص سقوط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة يوم الأربعاء 11 مارس على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأكدت "الهيئة" أن درجات الحرارة سترتفع قليلاً اعتبارًا من يوم الأربعاء 11 مارس على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات مئوية.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

وكشفت "الأرصاد" عن توقعاتها بشأن حالة الطقس من الأربعاء وحتى الأحد المقبل، وجاءت على النحو التالي:

الأربعاء 11 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 13 درجة – العظمى 24 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة – العظمى 20 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 11 درجة – العظمى 25 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 15 درجة – العظمى 29 درجة

الخميس 12 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 13 درجة – العظمى 24 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 13 درجة – العظمى 20 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 12 درجة – العظمى 26 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 16 درجة – العظمى 31 درجة

الجمعة 13 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 14 درجة – العظمى 23 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 13 درجة – العظمى 21 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 15 درجة – العظمى 26 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 17 درجة – العظمى 32 درجة

السبت 14 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 13 درجة – العظمى 25 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة – العظمى 21 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 13 درجة – العظمى 27 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 17 درجة – العظمى 32 درجة

الأحد 15 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة – العظمى 23 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة – العظمى 20 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 11 درجة – العظمى 25 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 17 درجة – العظمى 32 درجة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه التوقعات تأتي بعد دراسة أحدث إصدارات خرائط الطقس، ويتم تحديثها بشكل مستمر في حال حدوث أي تغيرات على الحالة الجوية، متمنية السلامة لجميع المواطنين.

