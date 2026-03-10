أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اليوم الاثنين، أن إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى 2030" لمحافظات أسوان والأقصر والفيوم وبني سويف يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ نموذج متكامل للتنمية المحلية، قائم على التخطيط الاستراتيجي التشاركي، وتعزيز دور المحافظات كمحركات للنمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية الاستمرار في نهج التخطيط التشاركي والمتابعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لدعم تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية على أرض الواقع.

جاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر "إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030" لمحافظات أسوان والأقصر والفيوم وبني سويف والذي نظمته وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والاتحاد الأوروبي وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات الشريكة وعلي رأسها الخارجية والتعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية .

وألقي البيان الختامي الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للمشروعات القومية.

وقالت الدكتورة منال عوض إن السادة المحافظين وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز التخطيط الاستراتيجي على المستوى المحلي وتحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى برامج ومشروعات ملموسة تخدم المواطنين وتأكيد حرص الدولة على تحقيق تنمية متوازنة وشاملة ومستدامة في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المؤتمر مثل منصة فعالة لتبادل الرؤى والأفكار بين مختلف الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، وعكس روح التعاون والعمل المشترك في دعم مسار التنمية المحلية الشاملة والمستدامة ، لافتة إلى ان المؤتمر أتاح الفرصة لتسليط الضوء على التحديات والفرص في المحافظات الأربع، تأكيد الالتزام المشترك بتحويل الرؤية الاستراتيجية إلى برامج ومشروعات تنفيذية تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وقالت "عوض" إنه تم التأكيد على أهمية ما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة وقانون الإدارة المحلية بشأن قيام المحافظات بإعداد خططها الاستراتيجية والتنموية تحت إشراف المحافظين، بما يعزز دور المستوى المحلي في قيادة عملية التنمية، وبما يضمن تكامل هذه الخطط مع الأطر الوطنية للتنمية.

وأشارت منال عوض إلى أنه تقرر قيام وزارتي التنمية المحلية والبيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعرض الاستراتيجيات التنموية للمحافظات الأربع على مجلس الوزراء لاعتمادها، تمهيدًا لبدء تنفيذها وفق إطار مؤسسي واضح يضمن التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وأوضح الدكتور هشام الهلباوي أن المشاركين في المؤتمر أكدوا أهمية العمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المرجوة، مع وضع خارطة طريق واضحة لمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية في المحافظات الأربع خلال المرحلة المقبلة ، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، وذلك من خلال تطوير آليات فعالة لدمج القطاع الخاص في مشروعات التنمية بالمحافظات، وتيسير إجراءات الاستثمار، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها كل محافظة في ضوء مزاياها التنافسية.

وأوضح الهلباوي أنه سيتم العمل على قيام وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع المحافظات والقطاع الخاص، بتحويل الخطط متوسطة الأجل إلى خطط سنوية تنفيذية مدعومة بمؤشرات أداء واضحة، وذلك في إطار تطبيق منهجية موازنة البرامج والأداء بما يعزز كفاءة تخصيص الموارد ويرفع مستوى المتابعة والتقييم.

وأضاف مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه تم التوجيه بقيام وزارتي التنمية المحلية والتخطيط، بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين، بتبني آليات التمويل المبتكر والتمويل المختلط، بما يسهم في دعم تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، وذلك استرشادًا بالتجارب الناجحة الجاري تنفيذها في إطار مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، وبما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز اللامركزية وتمكين المحافظات اقتصاديًا وتنمويًا.

