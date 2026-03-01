إعلان

النظام لن ينهار.. عبد الحليم قنديل: مقتل خامنئي لن يؤثر عسكريًا أو سياسيًا على طهران

كتب : داليا الظنيني

12:08 ص 01/03/2026

عبدالحليم قنديل

كتبت- داليا الظنيني:
أكد المفكر السياسي عبد الحليم قنديل، أن تصريحات ترامب وتأكيد مقتل خامنئي -إن صحت- لا تعني شيئًا جوهريًا، موضحًا أن الحرب تجري على الهواء وليست فقط عسكرية، بل نفسية وضغط لإجبار إيران على التنازل في المفاوضات النووية التي جرت في مسقط وجنيف مرتين.

وقال عبد الحليم قنديل خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز": إن أمريكا تستغل المفاوضات لكسب الوقت واستكمال الحشد العسكري، مشيرًا إلى أن نصف القوات الأمريكية موجود حول إيران، نصفها في إسرائيل والنصف الآخر على حاملتي طائرات جيرالد فورد وإبراهام لينكولن، مؤكدًا أن الهدف الجوهري هو إسقاط النظام الإيراني واستبداله.

وأضاف أن مقتل خامنئي كان أحد الاحتمالات المتوقعة، وأن مجلس خبراء القيادة الإيرانية جاهز لاختيار بديل منذ حرب الـ12 يومًا التي انتهت في 25 يونيو 2025، مشددًا على أن مقتله يؤثر نفسيًا لكنه لا يؤثر عسكريًا أو سياسيًا على مصير النظام.

وتابع عبد الحليم قنديل، أن الضربات الجوية مهما كانت عنيفة لن تسقط النظام، لأن الإعداد لخلافة خامنئي تم بالفعل، وأن النظام لن ينهار بهذه السهولة، محذرًا من أن التصعيد قد يطيل أمد المواجهة ويزيد من تداعياتها السلبية على المنطقة.

وأكد أن المنطقة تحتاج إلى حكمة وعقل لاحتواء التصعيد، مشيرًا إلى أن الحلول العسكرية لا تحقق أهدافًا مستدامة، وأن الدول العربية ومصر تحديدًا تسعى لوقف التصعيد وتثبيت الاستقرار، في ظل مخاطر اقتصادية وأمنية كبيرة تهدد شعوب المنطقة.

عبدالحليم قنديل سقوط النظام الإيراني مقتل خامنئي إيران وأمريكا خلافة خامنئي ضرب إيران نظام المرشد الإيراني

