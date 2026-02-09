كتب – أحمد العش:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد في الإمارات، و توجيه من رئيس الوزراء بشأن صناعة السكر والمخزون الاستراتيجي، و بيان من "العمل" بشأن وظائف الضبعة النووية برواتب تتخطى 30 ألف جنيه.



ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

جولة ولقاء ثنائي وغداء عمل.. كواليس مباحثات السيسي ومحمد بن زايد

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المُتحدة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

توجيه من رئيس الوزراء بشأن صناعة السكر والمخزون الاستراتيجي

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ في إطار المتابعة المستمرة لعدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتأمين احتياجات المواطنين واستقرار الأسواق، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ودعم الصناعات الوطنية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رواتب تتخطى 30 ألف جنيه.. بيان من "العمل" بشأن وظائف الضبعة النووية

أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع شركة نيكيمت إحدى الشركات العاملة بمشروع الضبعة النووية، عن فتح باب التقديم والاختبارات لشغل عدد من الوظائف الفنية بالمشروع، وذلك بمحافظة سوهاج خلال الفترة من الخميس 12 فبراير 2026 وحتى الأربعاء 18 فبراير 2026، عدا يومي الجمعة والسبت.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الأرصاد تعلن موعد انخفاض الحرارة وتكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تتعرض حاليًا لكتل هوائية صحراوية، بالتزامن مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام.

للتفاصيل.. اضغط هنا

قبل ساعات من التعديل الوزاري.. ماذا تفعل منال عوض داخل وزارتي التنمية المحلية والبيئة؟

ساعات تفصلنا عن عرض التشكيل الوزاري الجديد على مجلس النواب، وذلك غدًا الثلاثاء، تمهيدًا لأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، سواء بالنسبة للوزراء الجدد أو من سيتم التجديد لهم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مصدر لمصراوي: كامل الوزير يمارس عمله بشكل طبيعي في وزارة النقل

كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل، أن الفريق مهندس كامل الوزير، يمارس مهام عمله بشكل طبيعي داخل الوزارة خلال الأيام والساعات الماضية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

قرار جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مواعيد بث البرامج الرياضية في رمضان

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، بالسماح لإدارات القنوات الفضائية بتحديد مواعيد إذاعة البرامج الرياضية خلال شهر رمضان المبارك على مدار اليوم، وفقًا للخريطة البرامجية الخاصة بكل قناة، وذلك استثناءً من قرار المجلس رقم (28) لسنة 2024، بشأن مواعيد انتهاء البث المباشر للبرامج الرياضية عند منتصف الليل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

قبل ساعات من التعديل الوزاري.. ماذا يفعل شريف فتحي داخل وزارة السياحة والآثار؟

تتزايد معدلات البحث والاهتمام من قبل المواطنين حول التعديل الوزاري الجديد، وما هو مصير عدد من الوزراء في الحكومة الحالية، وعلى رأسهم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في ظل حالة الترقب التي تسود الشارع السياسي والإعلامي قبل ساعات من إعلان التشكيل الرسمي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

قبل ساعات من التعديل الوزاري.. وزير الأوقاف يتابع خطة العمل خلال رمضان

كشف مصدر بوزارة الأوقاف، طبيعة العمل داخل أروقة الوزارة، قبل ساعات من التعديل الوزاري المتوقع التصويت عليه داخل مجلس النواب صباح غدٍ الثلاثاء.

للتفاصيل.. اضغط هنا



