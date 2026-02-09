ثمن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التوجيه الرئاسي الصادر بشأن وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لمواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

أكد "بدوي"، أن الهدف الأساسي من جلسات الاستماع الحالية هو حماية النشء والحفاظ على الأطفال، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها ما يُعرف بحروب الجيل الخامس.

وأشاد "بدوي"، خلال جلسة الاستماع المنعقدة اليوم، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، سواء ما يتعلق بحجب بعض التطبيقات والألعاب الإلكترونية أو تنظيم استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي وحماية المجتمع.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات، أن هناك تخوفات لدى البعض بشأن آليات تنفيذ القانون المرتقب، إلا أن اتخاذ القرار بات ضرورة ملحّة لحماية الأطفال، باعتبارهم شباب المستقبل، لاسيما مع مشاركة مسؤولي مختلف منصات التواصل الاجتماعي في مناقشات هذا الملف.

ويُعقد الاجتماع بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات العامة، من بينهم الفنان أحمد زاهر بطل مسلسل "لعبة وقلبت بجد"، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، ومايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويشارك في الاجتماع النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، والنائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى جانب عدد من أعضاء هيئات مكاتب اللجان النوعية، في إطار مناقشات موسعة تستهدف الوصول إلى تشريعات تضمن حماية الأطفال وتعزز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.