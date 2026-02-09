إعلان

"أحمد زاهر" يشارك في اجتماعات لجنة الاتصالات لمناقشة تأثير تطبيقات الانترنت على الأطفال

كتب : نشأت حمدي

01:49 م 09/02/2026

أحمد زاهر

شارك الفنان أحمد زاهر، بطل مسلسل لعبة وقلبت بجد، في اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، لمناقشة تأثير التطبيقات الإلكترونية على الأطفال، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء الهام.

وأكد زاهر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش الاجتماع مع رئيس اللجنة النائب أحمد بدوي، أن مسلسل لعبة وقلبت بجد حقق نجاحًا كبيرًا لأنه تناول قضية تؤثر على المجتمع بشكل مباشر، مشددًا على الدور التوعوي للدراما في تسليط الضوء على مخاطر الألعاب والتطبيقات الإلكترونية، خاصة على الأطفال.

وحضر الاجتماع 4 وزراء، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس الأعلى للإعلام، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، لمناقشة سبل حماية الأطفال من التأثيرات السلبية للتطبيقات الإلكترونية.

وتعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، جلسات استماع موسعة في إطار توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون يضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يحقق الحماية لهم ويحافظ على القيم المجتمعية.

ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع اليوم الاثنين والثلاثاء، بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، على رأسها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،، الأوقاف، التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والتعليم العالي ، لعرض رؤاهم بشأن التوجيه الرئاسي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد الشرطة 2026، والمتعلق بتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي.

كما يشارك في جلسات الاستماع رؤساء المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والازهر والكنيسه أو من يمثلهم، في إطار حوار مؤسسي شامل يهدف إلى الخروج بتشريع متوازن يراعي الأبعاد التربوية والاجتماعية والتكنولوجية.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن البرلمان المصري ولجنة الاتصالات استقبلا التوجيه الرئاسي باعتباره خطوة مهمة لحماية الأطفال والحفاظ على الهوية والقيم المصرية، ويتماشي مع التطور التكنولوجي ويساهم في علاج السلبيات السلوكيه والصحيه للاطفال دون الإخلال بالحقوق أو التطور التكنولوجي ونعمل علي اخراج قانون يليق بالدولة المصريه .

