قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن المشهد السياسي في مصر يحتاج إلى إصلاح سياسي حقيقي يفتح المناخ العام بشكل منضبط، ويتيح حرية الحركة والتعبير، مع عودة المنصات السياسية لتصبح هناك منافسة حقيقية بين الأفكار.

وأضاف "داود" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، أن المواطن لا يعرف الأجندة التشريعية لأي حزب، مؤكدًا أن الالتزام السياسي يجب أن يقاس بما يقدمه الحزب من مشاريع ملموسة والتزامه بتنفيذه.

وقال البرلماني: "أجي بعد 5 سنين أحاسبك.. لو قدمت مشروعًا ولم يحظ بالأغلبية، أحترم اجتهادك، لكن المواطن يحاسب على الالتزام الحقيقي."

وأوضح ضياء داود، أن أحزاب الموالاة غالبًا تنتقد برنامج الحكومة في البداية، لكنها تصوت لاحقًا بالموافقة على القوانين، وهو ما يؤدي إلى تضليل الناخبين وعدم الوفاء بالعقد غير المكتوب بين الحزب والمواطن.

وأضاف: "الحزب هو العقد بينه وبين المواطن.. والموافقة على قوانين بها عيوب رغم معرفته ضررها، كدة خداع للمواطن اللي انتخبك".

وتابع "داود": "إن العنوان الرئيسي لهؤلاء الأحزاب هو تثبيت أركان الدولة وإحنا مع الدولة يقول لك والله إحنا عارفين ده كويس، بس أنت معارضة وطنية يعني، معلش، استحملونا أنا مش فاهم، مالهاش مبرر".

وأشار داود، إلى أن غياب أسماء كبيرة في أحزاب الموالاة يعود إلى استنزاف رصيدها الشعبي نتيجة هذه المواقف، مؤكدًا أن نسب التغيير في البرلمان بلغت 70-80%، لكن حتى النواب الجدد لم يتمكنوا من استعادة الثقة.

وأشار النائب ضياء الدين داود، في ختام حديثه، إلى أن هناك آراء حرّة حتى ممن حضروا على قوائم أحزاب الموالاة أو في إطار الائتلاف اللي كان موجود بين الأحزاب، قائلًا: "الكل يملك فرصته بيده في أنه يغير الصورة الذهنية الموجودة عن العملية السياسية كلها وعن هذا البرلمان، المعقود عليه الآمال في مهمتين: الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي، الإصلاح السياسي لا يقل أهمية عن الإصلاح الاقتصادي".