لمنع التلاعب.. الضرائب تطلق تطبيقًا لسداد ضريبة التصرفات العقارية

أعلنت مصلحة الضرائب إطلاق تطبيق موبايل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لسداد ضريبة التصرفات العقارية، يتيح السداد الإلكتروني والحصول على المخالصة، ضمن حزمة تسهيلات تستهدف رفع الالتزام الطوعي ودعم مناخ الاستثمار.



وكشفت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، عن إطلاق تطبيق موبايل جديد لسداد ضريبة التصرفات العقارية، مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن أي حالات تلاعب في قيمة الضريبة، موضحة أن التطبيق يتيح للمواطنين إتمام السداد إلكترونيًا والحصول على المخالصة بسهولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي لمصلحة الضرائب للعام المالي 2024-2025، حيث أكدت عبدالعال أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نجاحًا ملموسًا في رفع معدلات الالتزام الطوعي، بما يسهم في بناء منظومة ضريبية عادلة ومستقرة.

وأشارت إلى ارتفاع نسب تقديم الإقرارات الضريبية عقب تطبيق التسهيلات، إذ تم تقديم 761 ألف إقرار بإجمالي حصيلة بلغت 97 مليار جنيه.

وأضافت أن الحزمة الثانية من التسهيلات تستهدف دعم مناخ الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن شركاء المنظومة الضريبية، وتعزيز دعم مجتمع الأعمال.