كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت 7 فبراير وحتى الخميس 12 فبراير على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت أن تشهد حالة الطقس يوم الأحد 8 فبراير نشاط لحركة الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال ووسط سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ووسط وشمال سيناء على فترات متقطعة بداية من الإثنين 9 فبراير وحتى الخميس 12 فبراير.