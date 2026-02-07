إعلان

ارتفاع الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب : مصراوي

09:01 ص 07/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    هطول أمطار نوة الفيضة الصغرى في الإسكندرية صورة أرشيفية (2)
  • عرض 7 صورة
    هطول أمطار نوة الفيضة الصغرى في الإسكندرية صورة أرشيفية (3)
  • عرض 7 صورة
    أمطار نوة الفيضة الكبرى
  • عرض 7 صورة
    أمطار نوة الفيضة الكبرى
  • عرض 7 صورة
    أمطار نوة الفيضة الكبرى
  • عرض 7 صورة
    الإسكندرية تتزين بأمطار نوة الفيضة الكبرى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- عمرو صالح:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت 7 فبراير وحتى الخميس 12 فبراير على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت أن تشهد حالة الطقس يوم الأحد 8 فبراير نشاط لحركة الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال ووسط سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ووسط وشمال سيناء على فترات متقطعة بداية من الإثنين 9 فبراير وحتى الخميس 12 فبراير.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

استكمال محاكمة 86 متهما في "خلية الزيتون" أمام دائرة الإرهاب
حوادث وقضايا

استكمال محاكمة 86 متهما في "خلية الزيتون" أمام دائرة الإرهاب
مي سليم في الجيم ونادين نجيم بإطلالة جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

مي سليم في الجيم ونادين نجيم بإطلالة جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
إدارة الطيران الأمريكية تغلق مطارين في بولندا بسبب نشاط عسكري
شئون عربية و دولية

إدارة الطيران الأمريكية تغلق مطارين في بولندا بسبب نشاط عسكري
واشنطن تمدد الطوارئ ضد إيران وتفرض عقوبات جديدة على قطاع النفط
شئون عربية و دولية

واشنطن تمدد الطوارئ ضد إيران وتفرض عقوبات جديدة على قطاع النفط
انطلاق الفصل الدراسي الثاني اليوم في 153 مدرسة ببني سويف
أخبار المحافظات

انطلاق الفصل الدراسي الثاني اليوم في 153 مدرسة ببني سويف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان